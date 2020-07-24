F1宣布在欧洲增设三场新赛事

今天早些时候Motorsport中文网报道了意大利的伊莫拉、德国的纽伯格林和葡萄牙的波尔蒂芒将加入2020年赛历，因为F1官方考虑到美洲的疫情形势依然微妙，所以不考虑强行办赛。

这三条赛道中，波尔蒂芒将首次举行F1比赛之外——并且作为“葡萄牙大奖赛”在10月23-25日呈现，而伊莫拉和纽伯格林都时隔多年后首次回归赛历。

纽伯格林的比赛将以其所在地区的Eifel山脉的名字命名，考虑到“德国大奖赛”的名字目前仍旧属于霍根海姆。但是，10月9-11日的时间意味着届时天气条件可能非常极端。

伊莫拉在努力多年之后，终于得到重新举办F1的机会。为了感谢赛事所在的Emilia Romagna地区的支持，届时将以改区的名字命名。而作为两个月时间里第三场在意大利举行的大奖赛，伊莫拉的赛程暂定为“两天制”，时间为10月31日至11月1日，但是有待最终确认。

F1 CEO切斯·凯利在赛历更新的声明中，向无法进行的加拿大、美国、墨西哥和巴西赛站的推广方表示了感谢，也表示“期待明年回归”。

目前2020赛季已经定下了13场比赛，若加上计划上在巴林（或2场）和阿布扎比的收官赛事，那么至少将有15-16场比赛，并且会在圣诞节之前完成。

此外，F1管理公司仍努力在今年晚些时候来到亚洲进行比赛，而马来西亚雪邦成为新的候选地。雪邦在2017年合约结束后，就不再举办F1，而是把注意力转向了MotoGP。

可以理解的是，对于卫冕冠军车队梅赛德斯来说，如果马来西亚能够重新举办F1比赛，将受到其赞助商及油液技术伙伴马石油的欢迎，而且该马来西亚公司过去就是比赛的冠名商。