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F1宣布土耳其回归赛历，填补新加坡取消的空缺

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F1官方宣布土耳其将填补新加坡无法办赛的空缺，于10月1-3日在伊斯坦布尔公园赛道举行大奖赛。

F1宣布土耳其回归赛历，填补新加坡取消的空缺

此前，当6月上旬的加拿大大奖赛确定无法进行之后，F1曾计划由土耳其替补办赛。但是，由于英国将土耳其列入了“红区”名单，对以英格兰为基地的车队比赛团队成员造成旅行问题，最终伊斯坦布尔赛道又被短暂撤下。

2020年受到新冠肺炎疫情冲击之后，土耳其成为多条原本不在原始赛历上，但替补办赛的赛道之一。随着新加坡方面宣布今年滨海湾的夜赛仍然无法举办之后，土耳其又重新得到了机会，尽管目前英国仍对10天内来自那里的旅客采取严厉的旅行限制措施，必须在指定酒店隔离10天。

新加坡大奖赛原本定于10月的第一个周末，与一前一后的俄罗斯和日本组成三连赛。F1官方相信，如果参赛人员前往铃鹿，并在赛后多停留几日，就可以建立离开土耳其10天或以上的时间窗口。那么只需要接受常规的检测和遵守一定的要求——除了留在家里之外，只能前往车队基地工作。

然而，日本大奖赛能否如期举行目前仍充满了疑问，尤其是本周早些时候，时间比铃鹿比赛早一周的MotoGP茂木站刚刚被取消。不过，鉴于东京奥运会将会在7月份按计划开幕，F1方面认为只需要遵守相同的检疫规定，铃鹿的比赛就能进行。

 

除了日本之外，当前巴西大奖赛、澳大利亚大奖赛的悬念都非常大。不过，据悉F1方面积极推进如果还有比赛无法举行，就在美国奥斯汀的美洲赛道连赛两场。

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