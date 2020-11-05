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F1官方宣布2021年在沙特阿拉伯办赛

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F1官方宣布2021年在沙特阿拉伯办赛
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F1官方宣布将在2021年前往沙特阿拉伯港口城市吉达举行街道赛。

2021年世界锦标赛的赛历依然没有公布，但是根据消息显示，近期车队收到了一份由23个比赛周末构成的赛历，其中倒数第二场比赛地为紧邻红海的沙特港口城市吉达。

今年一月，沙特阿拉伯的推广方邀请了包括罗曼·格罗斯让、尼科·霍肯伯格、达蒙·希尔、亚历山大·伍尔兹、大卫·库特哈德在内的多位现役和前车手，为其办赛计划进行造势。不过，当时的想法是在利雅得近郊的奇迪亚修建一条专业赛道，并从2023年起举行比赛。此后，F1又与沙特阿拉伯国家石油公司阿美达成长期合作协议，被认为是进一步促成赛事举行的征兆之一。

近年来，沙特阿拉伯对举办国际体育大赛兴趣浓厚。除了网球、高尔夫之外，去年年底，电动方程式在蒂利亚耶举行了两场揭幕战比赛，并且计划在2020年2月继续办赛。

然而，自从沙特阿拉伯办赛明年就要办赛的消息传出后，引来了国际组织更多的抗议声，认为是意图借住F1来“洗白”国家形象，掩盖备受国际舆论指责的国内问题。

但是F1发言人回应道：“数十年来，无论F1前往哪里比赛，都致力于传递正能量，包括经济、社会和文化方面的利益。

“像F1这样的运动拥有跨越国界和文化的独特地位，把国家和社会团结在一起，分享对美妙赛事和成就的热情和激情。

“我们非常认真地扛起我们的责任，并向我们的所有合作伙伴和东道国表明我们在各种问题上的立场，而他们承诺在赛事举行和完成过程中尊重这些权利。”

加冕“七冠王”在望的刘易斯·汉密尔顿在今年格外关注国际社会，试图为解决人类社会的危机做出积极贡献。

“我确实认为尼尔森·曼德拉在多年前说过，体育拥有让世界变得更好的力量，”英国人在伊莫拉比赛周末时说。

“ 我认为我们已经在今年看到了我们这项运动能带来的积极转变，并开始朝着支持人权、平等与包容性方向而努力。所以我认为，正与其他运动所表明的一样，那是一个推动改变的强大平台。

“目前的事实是，我们去了所有这些国家，我个人对次并不熟悉，但比赛非常盛大。我们不会给这些地方带去长期的积极影响。 问题是我们能做到吗？ 我们能否引起人们对某些问题的注意并推动他们进行改变？”

 

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Author Frankie Mao

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