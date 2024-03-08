F1学院沙特排位赛：平一直独秀包揽两回合比赛杆位

全女子系列赛F1学院的第二个赛季在沙特阿拉伯大奖赛周末揭幕。在前一个赛季的基础之上，今年所有十支车队都参与，分别指派一名年轻女车手代表车队比赛，并且她的赛车使用与其F1赛车相似的涂装。

这项系列赛采用F4级别赛车，所有赛车从底盘到引擎完全相同。根据周末的赛制，先进行40分钟的练习，同一天晚些时候进行30分钟的排位赛，然后分两天进行两回合各30分钟比赛。排位赛里，每位车手个人最快的一圈决定第一回合比赛的发车顺序，而第二回合的发车区排序则由她们第二快的单圈决定。

在积分方面，每场比赛的前十名分别获得25、18、15、12、10、8、6、4、2、1分——与F1相同，前十名车手中如果做出最快单圈，将获得额外一分，而每个杆位获得者还能获得对应的2分。

赛前，来自法国的女车手平呼声最高。最终，这位24岁的车手驾驶梅赛德斯涂装的Prema赛车，在排位赛里展现了一边倒的压制性。她先做出了2分4.599秒排名第一，随后又刷新到2分3.472秒，领先Alpine阵营的英国车手艾比·普林0.7秒之多，摘下本赛季第一场比赛的杆位。不仅如此，平的个人次快圈仍比其他车手更快，意味着第二回合比赛的杆位仍然属于她。

法拉利支持的荷兰女车手玛雅·韦格获得本场排位赛第三名，将在首场比赛里从第三位发车。