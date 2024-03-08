Pole woman Doriane Pin, Prema Racing, celebrates
Sam Bloxham / Motorsport Images
全女子系列赛F1学院的第二个赛季在沙特阿拉伯大奖赛周末揭幕。在前一个赛季的基础之上，今年所有十支车队都参与，分别指派一名年轻女车手代表车队比赛，并且她的赛车使用与其F1赛车相似的涂装。
这项系列赛采用F4级别赛车，所有赛车从底盘到引擎完全相同。根据周末的赛制，先进行40分钟的练习，同一天晚些时候进行30分钟的排位赛，然后分两天进行两回合各30分钟比赛。排位赛里，每位车手个人最快的一圈决定第一回合比赛的发车顺序，而第二回合的发车区排序则由她们第二快的单圈决定。
在积分方面，每场比赛的前十名分别获得25、18、15、12、10、8、6、4、2、1分——与F1相同，前十名车手中如果做出最快单圈，将获得额外一分，而每个杆位获得者还能获得对应的2分。
赛前，来自法国的女车手平呼声最高。最终，这位24岁的车手驾驶梅赛德斯涂装的Prema赛车，在排位赛里展现了一边倒的压制性。她先做出了2分4.599秒排名第一，随后又刷新到2分3.472秒，领先Alpine阵营的英国车手艾比·普林0.7秒之多，摘下本赛季第一场比赛的杆位。不仅如此，平的个人次快圈仍比其他车手更快，意味着第二回合比赛的杆位仍然属于她。
法拉利支持的荷兰女车手玛雅·韦格获得本场排位赛第三名，将在首场比赛里从第三位发车。
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Latest news
沙特阿拉伯大奖赛FP3：维斯塔潘重返头名，周冠宇失控撞墙
角田明白他必须改善自我情绪控制
F1学院沙特排位赛：平一直独秀包揽两回合比赛杆位
沙特阿拉伯大奖赛FP2：阿隆索打头阵，周冠宇相差不到一秒
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments