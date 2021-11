F1如何为车队开启10亿美元价值的大门

在近日的美国大奖赛周末上,车队价值最终将超过10亿美元的话题成为人们谈论的焦点。而这或许并非偶然。

在新冠疫情时期,围场首次正式开放,来在现有和潜在赞助商的贵宾和客人络绎不绝。看台和草地票人满为患,真实反映了Netflix的宣传效应。

这片土地也曾孕育了美国国家橄榄球联盟、美国职业棒球大联和美国职业篮球联赛。在这些赛事中,体育特许经营是一项主要业务,其商业价值在近几十年来急剧攀升。

巧合的是,在《福布斯》2021年全球最有价值队伍排行榜上,以令人惊叹的57亿美元高居榜首的是美国国家橄榄球联盟的达拉斯牛仔队。其啦啦队员恰好曾参加过在奥斯汀举行的赛前表演。

因此对于那些持积极态度的车队老板来说,COTA赛道是一个合适的地方,可以“解答”有关他们的资产未来潜在价值的问题。

他们集体乐观的关键在于今年引入的1.45亿美元的预算帽,将在接下来的两个赛季下降到1.4亿美元和1.35亿美元。众所周知,尽管许多领域的支出都超出了限制,但这无疑对顶级车队的业务方式产生了重大影响。

在过去的几年里,一些人拼命反对一切形式的限制,然后当限制不可避免的时候,便对具体数字提出质疑。而这正值去年新冠病毒爆发的高峰期,当车队不知道最终会面临什么样的赛季,也不知道会有多少收入时,最终的数字被压低到了现在的水平。

出于希望保持竞争优势的初衷,车队可能会对此有所抵制。但他们已经意识到,在未来几年里,把控一下自己的成本会有多大好处。

之前这曾是一个无底洞,你花的钱是你认为其他人同样所花的钱,或者是你认为打败他们需要花的钱。

除此之外,去年签署的新协和协议对车队也更为有利。2022年计划将有23场比赛,并且去年也没有采用“免费通行证”来确保赛历的完整,意味着在新冠疫情允许的情况下,赞助商将获得可观的收入保障。

此外,大多数重要的转播协议都是稳定且正在履行的。在缓慢的起步之后,Liberty Media已经建立了属于自己的赞助商体系。

目前的情况应该归功于Liberty Media和前F1首席执行官切斯·凯利。他在让·托德和国际汽联的支持下达成了协和协议,并推动通过了预算帽。如今这确实成为了一个车队自救的有力之举。

预算帽对于那些处于发车区落后位置的车队来说也尤为重要,无论他们的开销原本超过这一数额,还是在此之下。他们的老板深谙如今大车队也将有所掣肘,也因此抱有了缩小性能差距的一丝希望。

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, ahead of Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and the rest of the field at the start

这些根本性的变化,再加上车迷和赛道对这项运动的兴趣所反映出的当前的繁荣景象,已经引起了世界各地的金融家的注意。

在过去的几个赛季里,那些及时在F1中站稳脚跟的人可能会意识到他们达成了很客观的交易。

比如阿斯顿·马丁的劳伦斯·斯特罗尔、索伯车队的芬恩·劳辛或迈凯伦车队的迈克尔·拉蒂菲等人,都有个人理由将财富投入F1。他们不是那种一时兴起就把钱浪费掉的人,但他们对F1运动的巨大热情促成了他们对这项运动的投资。

梅赛德斯的吉姆•拉特克利夫、威廉姆斯的多利顿,以及去年末加入迈凯伦的沙特和美国支持者则没有那么感情用事。他们很先见之明地预料到了这项运动的发展方向。

现有车队老板也得出了类似的结论。吉恩·哈斯可能因缺乏成绩而感到沮丧和摇摆不定。但他决定,既然已经走到了这一步,那么不妨坚持下去。

“我认为,我们正处于F1一段非常好的发展时机,因为观众正在不断增长,” 梅赛德斯运动主管托托•沃尔夫表示,“这项运动的受欢迎程度一直在上升,我们正在缓慢但坚定地向美洲进军,斯特法诺(多梅尼卡利)和Liberty Media也一直在做着非常出色的工作。”

“所以我只能代表我们自己说话,但我们的营收已经大幅增长。预算帽给我们带来了一个底线,这就是运动队伍应该做的。它不应该仅仅是一个营销活动和一个成本中心。它应该是一个利润中心,就像美国的其他体育队伍一样。”

“很明显,我们已经做到了,我相信,或者说我非常希望所有的车队都能很快盈利,我认为这已经很接近了。你知道你的成本是多少。你今年的支出不能超过1.45亿美元,而且这一数字还在下降。”

Aston Martin team members on the grid with the car of Lance Stroll, Aston Martin AMR21, as a quintet of US Army helicopters fly over the grid prior to the start

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images