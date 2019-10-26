F1大车队意图推迟2021年规则改革

F1的利益相关者上周在巴黎召开会议，继续磋商计划于2021年引入的全面规则改革事宜。这是各车队游说修改规则的最后一次会议，因为他们担心相关规则尚未准备好在10月底出台。

其中一个摆上台面的想法是，把实施新的技术和竞赛规则推迟到2022年，但仍按计划在2021年引入1.75亿美元的“预算帽”。

这一做法的目的是为了避免规模较大的车队在下个赛季为备战2021年投入大量经费。鉴于新规则旨在缩短车队之间的差距，如此一来也将更有利于为较小规模的车队带来立竿见影的优势。同时，这也让一些各方不满意的规则能得到更深入的讨论。

然而，据信上述想法已经被F1的规则制定者驳回，因为红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示“我们已经错过了一些机会”。

在被Motorsport.com问及关于车队在引入预算帽前是否会投入更多资金的问题时，霍纳表示：“事后看来，我们原本应该在2021年先启用‘预算帽’，并花更多时间去打磨这些规则，然后在2022年开始启用。”

“把预算帽提前到2020年是不可能的。你永远不可能为此达成共识。对F1来说，预算帽最终是明智的，但在目前的规则下，2020年是过渡期，各车队都要为2021年做准备，支出不受限制，所以那将是开销昂贵的一年。”

“也许我们已经失去了一个机会，让事情在预算帽之下得到更严格的控制，推迟这些规则并逐步完善它们。”

霍纳同时透露，虽然2021年的提案中有一些“很好的设想”，但也补充表示“赛车和概念目前看起来非常不发达”

“再用12个月的时间来研究这个概念并引入一些行之有效的方法，也许会是一个更有益的方法，或许能解决一些其他问题，比如车重。”

霍纳的观点得到了梅赛德斯运动主管托托•沃尔夫的支持。奥地利人认为，在2020年设定预算帽以限制新规则出台前的支出是不可行的。“但是正如克里斯蒂安所说，我认为他们(新规定)不是很成熟。”

当被Motorsport.com问及是否觉得推迟2021年的规则是可能的时候，沃尔夫答道：“我不认为这些规定会被中止。很明显，它们是向前推进的。在细节和解释方面会有调整和改变。但总的来说，它正在向前发展。”

然而规模较小的F1车队对于推迟规则是否是个有效的解决方法仍然存在分歧。

Racing Point领队奥马尔·萨弗诺尔认为这将是“明智之举”，但也承认其发生的可能性“相当小”。

然而，迈凯伦和威廉姆斯都表示反对任何进一步的拖延。而迈凯伦领队安德雷亚斯·塞德尔表示：“我们喜欢现在摆在台面上的东西，包括即将引入的技术、竞赛和财政方面的东西。”

“我们现在只需要等到10月31日，等待这些规则的公布，看看我们必须为2021年之后做些什么。”

翻译/小飞侠