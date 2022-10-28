F1墨西哥城大奖赛续约至2025年

载入语音播放

罗德里格斯兄弟赛道作为历史悠久的赛道之一在2015年重返F1赛历。墨西哥车迷对塞尔吉奥·佩雷兹的追捧以及对赛车运动本身的热情，为赛事带来了一流的气氛。随着佩雷兹加盟红牛并且赢得了多场比赛，墨西哥对于F1的热情不断高涨。

本周四，墨西哥城与F1宣布双方已经完成三年续约。赛事将沿用从2021年起使用的“墨西哥城大奖赛”的名字，以此突出这座城市对积极办赛做出的贡献。

“我非常高兴地宣布，根据这项新协议，F1将继续在墨西哥城进行三年比赛，"F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利表示。"每年的比赛都会吸引大量热情的车迷，气氛令人难以置信，我知道每个人都会对这个消息感到激动。”

“我要感谢墨西哥城政府首脑Claudia Sheinbaum以及Alejandro Soberón和他的团队，感谢他们一直以来对F1的承诺和赛事的持续成功举行。”

墨西哥在1962年第一次举办大奖赛，地点就是现在比赛所在的Magdalena Mixhuca公园，但1963年才成为F1锦标赛的积分赛，并举行至1970年。1986年墨西哥回到F1赛历上，并且赛道更名为罗德里格斯兄弟赛道，以此纪念里卡多和佩德罗兄弟。

"F1对这座城市非常重要，不仅因为它有相当大的经济影响，还因为全世界有数百万人观看它，它向整个国家和整个世界展示了墨西哥城的美丽和壮观，"Sheinbaum表示。

"自从我们接管墨西哥城政府以来，我们努力建立一种机制，使F1能够在企业家的参与下举行，这些企业家不仅从赛事中受益，而且还热衷于使之成为现实，因为他们热爱这座城市，他们热爱墨西哥。"