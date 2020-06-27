F1：埃克莱斯顿对种族歧视问题的观点“无法立足”

在全球反对种族歧视运动持续进行的浪潮下，F1在本周宣布发起名为“We Race As One”倡议行动，旨在推动这项运动行业内的多元化。为此，F1成立了一项基金，而且其主席兼CEO切斯·凯利个人捐赠100万美元作为启动资金。

而在此之前，六届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿作为这项运动71年历史中唯一的黑人车手，以个人名义发起“The Hamilton Commission”行动，希望帮助和鼓励更多来自恨人家庭的年轻人参加STEM学习，并在未来有机会进入赛车行业工作。

就在这样的背景下，昨天CNN播出的对曾经掌管了F1近四十年的埃克莱斯顿的采访中，他发表了一系列争议性的言论。

当被问到F1是否应该更加多地参与反对种族歧视的行动中，他声称“从前没人关心。他们太忙了，试着赢比赛或找赞助商等等。真的是其他没有什么意义的事情。”

而对于汉密尔顿的举动，埃克莱斯顿虽然认为“了不起”，但是他不认为“对F1有任何作用”。而且他还称，“很多时候，黑人比白人更种族歧视”。

之后，这位英国人又表示“直接参与这项运动的人群里，少数人（参与平权行动）起不了作用”。而且他认为应该是“普罗大众”需要思考的事情。

当CNN记者Amanda Davis质疑埃克莱斯顿的观点时，89岁的英国人无法拿出实际的证据，只是表示他“留意”了好些年。

当天晚上，F1发表官方声明，不仅“反对”埃克莱斯顿的观点，而且透露他的荣誉头衔今年年初就过期了。

“在这个团结一致对抗种族歧视和不平等的时期，我们完全不同意伯尼·埃克莱斯顿的评论，而且他的评论在F1或社会上都无法立足，”声明中写道。

”埃克莱斯顿先生在F1没有任何角色，他在2017年就离开了我们的组织，他那代表敬意的名誉主席头衔在2020年1月已经过期。”

Bernie Ecclestone Photo by: Sutton Images

汉密尔顿回应

在了解到埃克莱斯顿的言论之后，汉密尔顿也在社交媒体上予以强烈回应。他称正是因为埃克莱斯顿的问题，所以过去F1从来不在乎创造平等的机会。

“伯尼已经离开了这项运动，而且属于不同年代的人，但这正是错误的地方——矇昧和无知的评论说明了我们社会要付出多大的努力才能实现真正的平等，”汉密尔顿在Instagram故事中写道。

“以前从来没有说过或做过任何事让我们这项运动更加多元化，或者解决我在职业生涯里受到过的种族歧视谩骂的问题。现在我觉得这完全合理。”

“如果管理了这项运动几十年的人，是那么的不了解我们黑人每天都要面对的这些根深蒂固的问题，我们怎么能指望在他手下工作的所有人都理解。

“上梁不正。”

2007年出道的汉密尔顿从一开始就让人惊艳，险些在新秀年夺冠，随后在2008年如愿以偿。由于前一年他与费尔南多·阿隆索在迈凯伦的“恩怨”，2008年西班牙大奖赛期间，他受到了带有种族歧视性质的奚落，当地车迷把自己的脸涂成黑色。

“现在是时候改变了，”英国人继续写道，“我会不遗余力地推动我们运动走向一个有包容性的未来，让所有人都能获得平等的机会，创造一个给少数人群带来平等机会的世界。”

“我会继续为那些没有得到机会的人说话，为那些没有被充分代表的人说话，提供机会让他们有可能进入这项运动。”

F1新赛季将于下月初在奥地利开始。届时，所有十支参赛车队将在各自的赛车上贴上“We Race as One”的标签和象征团结的“彩虹”标识。