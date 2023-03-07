2022年F1收入随上座率飞跃猛增至25亿万美元

载入语音播放

虽然2021年的比赛数量达到22场，但比赛上座率仍因疫情受到一定限制。然而去年，随着相关限制的取消，以及《Drive to Survive》节目的热播令F1在全球范围内的影响力不断提升，比赛上座率有了飞跃上涨。

全年570万的总上座人次无疑反应了人们对于这项运动的兴趣正与日俱增。这一数字相较于尚未爆发疫情的2019年增长了36%。

据统计2022年，F1的总营收从21.36亿美元增加到了25.73亿美元，增长了20%，其中营业收入(扣除车队分红和其他计入支出)从9200万美元增加到了2.39亿美元。十支车队共分享了11.57亿美元的分红，2021年这一数字为10.68亿美元。

F1指出，其主要收入的关键指标增长了14%，从18.5亿美元增长到了21.07亿美元，其中包括28.6%的赛事推广费用、36.4%的媒体版权和16.9%赞助收入。

Huge crowd support for Ferrari Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Liberty Media针对这一结果指出：“比赛推广收入上涨是一系列赛事举办带来收入增加的结果。与2021年相比，F1在欧洲以外多举办了三场比赛，观众人数也全面复苏，而2021对车迷上座率的限制导致了有限数量比赛合同条款的一次性变更。”

“由于F1电视订阅收入的增长以及新的和续签合同协议下的费用增加，媒体版权收入全年都有所增长，赞助收入也随着新赞助商收入的确认而有所增加。”

此外，其他收入条目下的资金流也有所增加，主要来源于围场俱乐部接待收入的增长。与2021年的11场比赛相比，该俱乐部在2022年共为19场比赛提供了服务，并且接待人数创下纪录。此外还包括与前一年相比，在欧洲以外举办更多比赛所带来的货运收入增加，以及运费膨胀对计费费率的影响。

“F1全年收入的增加还得益于相比新冠疫情仍在流行的2021上半年，一些大范围的活动被允许开展。”

然而，在收入增加的同时，各个领域的成本也从4.21亿美元增加至5.93亿美元，其中包括F1作为今年首届拉斯维加斯大奖赛的推广方之一，已承诺为赛事投入一笔巨额资金。

Liberty Media补充表示:“这些成本全年都在增加，主要由于三方面，一是由于运费成本的增加(在欧洲以外多举办了三场赛事)和运费成本潜在的通货膨胀。二是与前一年相比，接待人数的增加以及为额外八场围场俱乐部活动提供服务，导致了围场俱乐部的成本上涨。三是与F1收入流增加相关的更高佣金和合作伙伴服务成本，以及更高的F2和F3相关成本。”

“由于人员和IT成本、法律、其他咨询费用的增加，以及与拉斯维加斯大奖赛规划和启动相关的约1900万美元的成本，销售、日常和管理费用全年都有所增加。”

F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利强调，F1在社交媒体上的影响力正越来越大，这是其受欢迎程度的一项关键指标。

“2022年F1的比赛上座率创下了纪录，我们再次成为社交媒体上发展最快的主流运动，” 意大利人指出。“我们将继续通过高质量的转播、增强F1电视、社交频道、新的沉浸式体验内容，包括优化F1 Arcade和F1 Exhibition产品来提升车迷的参与度。”

“F1的全球化和可持续发展努力正在吸引包括奥迪和福特在内的原始设备制造商巨头在2026年加入，我们相信他们将为我们的运动带来巨大的价值。”

翻译/小飞侠