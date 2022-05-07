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Formula 1 新闻

F1投资2.4亿美元购地用于拉斯维加斯维修区和围场建设

F1花费2.4亿美元在拉斯维加斯市中心购买了一块39英亩的场地，用来为明年大奖赛建造维修区和围场区域。

Adam Cooper
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F1投资2.4亿美元购地用于拉斯维加斯维修区和围场建设
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F1如何能在市中心找到一片场地，用来作为围场及其他像招待区域这样的基础设施，是围绕拉斯维加斯比赛的主要问题之一。

拉斯维加斯当局同意将街道用以比赛，不过毗邻赛道的大部分土地属于赌场和其他商业体。近期，各支车队被告知围场距离真正的维修区可能超过一英里。

不过，自由媒体CEO格雷格·马菲周五透露，这一问题已经得到解决，F1在拉斯维加斯市中心购买了一块地用来建造围场区域。这笔交易预计会在接下来的几周里正式完成。

这意味着F1能够建造一个永久性维修区设施，就像迈阿密赛事组织者已完成的那样。马菲还确认作为拉斯维加斯赛事的联合推广方，自由媒体和F1将对这一项目进行大量投资，通过更多资金和运营开支，来满足赛事的推广和运营需求。

“F1在美国的势头随着本周末首届迈阿密大奖赛的进行继续猛进，”马菲在一通与华尔街分析师进行的电话中这样说。他在电话中向华尔街投资人表示：“当然你不可能不知道我们已宣布将在2023年11月举办拉斯维加斯大奖赛。正如我们之前特别提到的，那将是一场在大道上举行的夜赛。”

Las Vegas track action

Las Vegas track action

Photo by: Liberty Media

“和大部分赛事不同的是，本场赛站是由F1及自由媒体与当地参与方及Live Nation公司合作自行推广。赛道扩建会需要更多的资本支出和运营成本，现在为大家提供确切数字还太早，不过我们打算在今年稍后时间为大家带来更新。“

”我要指出的是，自由媒体已经签约购买大道东面一处39英亩的场地，以锁定赛道设计并为建造维修区、围场，和其他招待设施及比赛支持性区域提供场地。交易预计将在二季度完成，购地价格为2.4亿美元，这笔费用将有F1集团层面用现有资金支付。”

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