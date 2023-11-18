F1和拉斯维加斯解释周四闹剧但没有道歉

拉斯维加斯大奖赛第一节自由练习只进行了八分钟，就因卡洛斯·塞恩斯和埃斯特班·奥康撞到松动的窨井盖而暂停。国际汽联很快宣布提前结束阶段，以便对赛道上所有井盖进行检查和加固。这使得第二节练习在原开始时间基础上推迟了两个半小时——当地时间周五凌晨2点开始，进行90分钟。

然而，主办方在1点30分发出要求，因后勤保障原因，要求观众离场，使得第二节练习在没有观众的情况下进行。这引起了一直等待大奖赛赛车重新驶上赛道的强烈不满。

周五第三节自由练习之前，F1 主席兼CEO斯蒂法诺多梅尼卡利和拉斯维加斯赛事方首席执行官雷蕾妮·威尔姆发表联合声明，解释称为安全起见，以及根据当地法律，无法让员工超时工作。

"F1的首要任务是确保车手、员工和车迷的安全。让我们说手车迷体验。第二节自由练习的开始时间从午夜推迟到了美国太平洋时间凌晨2点30分，给我们的员工和车迷带来了风险。我们在美国太平洋时间凌晨1点30分决定 关闭属于LVGP管辖范围内的车迷区，让车迷回家。”

“让我们解释一下原因。首先，我们担心的是我们的公共安全和安保人员，他们已经工作了很长时间，而且被要求在接下来的三个晚上工作。我们感谢克拉克县大都会警察局、公共工作部门和其他公共安全官员在赛事期间以及我们今天清晨重新开放赛道时提供的令人难以置信的支持。”

“其次，我们担心负责将车迷送回酒店的交通员工。根据联邦法律，他们已经超过了可以合法、安全地驾驶巴士的时间。最后，我们的接待人员需要有能力清洁和补给我们的接待区，以确保在未来几天里为每个人提供最佳的车迷体验。”

“我们知道这令人失望。我们希望我们的车迷能够理解，我们必须平衡多方利益，包括所有参赛选手的安全和安保以及整个比赛周末的车迷体验。我们都遇到过因天气或技术问题等因素而取消的活动，如音乐会、比赛甚至其他F1比赛。这种情况时有发生，我们希望大家能够理解。”

“那么今晚我们将如何解决这个问题呢？我们连夜调整了安保、交通和接待方面的人员配置计划，以确保在赛程延长的情况下，我们能够正常运作，并为车迷提供最佳体验。我们对今天的赛事感到非常兴奋，感谢整个团队和车迷们的支持。我们知道这将是一场精彩的赛事。让我们继续比赛吧。”

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Staff in a grandstand after sending the fans home

就在这份声明引起一片哗然后不久，官方发出第二封以“您好，尊敬的车迷”开头的声明，表明了针对受到影响的周四现场车迷的补偿措施。

“在F1比赛中，没有比车手、车迷和工作人员的安全和安保更重要的了。昨晚的窨井盖事件后，拉斯维加斯大奖赛、F1和国际汽联面临在第二节自由练习开始前关闭车迷区的艰难决定。我们感谢您的耐心等待。这不是一个轻率的决定。为了感谢您的支持，我们将为您提供一张价值200美元的拉斯维加斯大奖赛官方商店代金券。”

两份声明中完全没有提到“道歉”。据悉，任何道歉或承认责任都将使F1和/或推广方面临潜在的法律诉讼，尤其在美国土地上。

然而即便第二份声明中的补偿，仅针对购买了周四练习日当天门票的车迷，而其他持有三天票的车迷没有资格享有。