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F1名宿卡洛斯·路特曼去世，享年79岁

阿根廷F1名宿卡洛斯·路特曼不幸去世，享年79岁。

F1名宿卡洛斯·路特曼去世，享年79岁

路特曼的女儿Cora在周三宣布了这个令人悲痛的消息。

路特曼是上世纪70和80年代最成功的F1车手之一。在1972至1982年间，他先后代表布拉伯姆、法拉利、莲花和威廉姆斯参加了146场大奖赛，拥有12场胜绩和45次登上领奖台的纪录。

1981年，路特曼在赛季收官战前领跑积分榜，但在拉斯维加斯的决战中，最终以一分之差输给了尼尔森·皮盖，与车手锦标赛的头衔失之交臂。而他也被广泛评价为没有赢得过世界冠军最优秀的车手之一。

1982赛季仅仅过了两场比赛，路特曼就选择了退役，并且从未重返F1赛场。不过，他曾在1980和1985年两次参加了阿根廷国内的拉力赛，并且皆进入前三名。

离开赛车后的路特曼走上了从政的道路，在家乡圣菲省出任了两届省长（1991-1995年和1999-2003年）。自从第二届任期到期后，他多次被选为参议员。

今年5月，路特曼因消化道大量出血而入院，此后病情不断恶化，甚至还感染了新冠病毒。

F1在官方社交平台表示了哀悼：“我们对闻悉卡洛斯·路特曼去世深感悲痛。在数年里，他曾是我们运动的重要一员，并且直到最后一直是一位斗士。我们会深深地怀念他。”

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