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Formula 1 / 突发新闻

F1发起慈善拍卖，为澳大利亚山火救灾出力

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F1发起慈善拍卖，为澳大利亚山火救灾出力
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2020年1月22日 上午9:34

F1发起官方拍卖会，通过竞拍“金钱难买的体验”的形式为澳大利亚山火的受害者筹集善款。

澳大利亚持续数月的山火已经成为了重大的自然灾害，已经造成了数人死亡、多人失踪，有超过十亿的动物据信已经死去，还有不计其数的房屋和土地受到损毁，从而受到了全球的关注和支援。

2020赛季F1将在3月15日在澳大利亚墨尔本的阿尔伯特公园揭幕。此时，F1官方发出公告，将拍卖独家的澳大利亚大奖赛观赛体验和零售商品，随后把竞拍所得资金捐助给澳大利亚抗击山火的相关组织。

拍卖的零售商品包括丹尼尔·里卡多在2019年使用过的手套和赛车鞋，凯文·马格努森将在今年澳大利亚大奖赛中佩戴的安全头盔，亚历山大·阿尔本、马克斯·维斯塔潘、罗曼·格罗斯让和丹尼尔·科维亚特的赛车服；而一系列接见式的体验，包括与梅赛德斯（汉密尔顿、瓦尔特利·博塔斯、托托·沃尔夫）、法拉利（马蒂亚·比诺托）、红牛（维斯塔潘、阿尔本）、迈凯伦（兰多·诺里斯、卡洛斯·塞恩斯）和Racing Point的车手和车队主管见面的机会；乘坐安全车上赛道感受“极速体验”、参观赛事控制中心、与F1竞赛总监罗斯·布朗共进晚餐的机会。

此外，迈凯伦和雷诺提供了参观工厂的机会，而车迷还能竞拍与法国制造商车队的雷诺运动学院共同训练的机会。同时，独家轮胎供应商倍耐力则会发出围场俱乐部体验的邀请。

此前，六届世界冠军汉密尔顿捐出了50万美元给野生动物救援会（Wires Wildlife Rescue）和世界自然基金会澳大利亚分会（WWF Australia）以及乡区消防局，为救灾和拯救危难之中的动物出力。

本次F1官方拍卖将从1月22日开始，至2月9日结束。拍卖得到的资金，将捐助给澳大利亚红十字会、维多利亚乡区消防局、农村和地区复兴基金会和世界自然基金会澳大利亚野生动物和自然复苏基金会。

Formula 1 Australian Grand Prix and Melbourne flags

Formula 1 Australian Grand Prix and Melbourne flags

Photo by: Erik Junius

 

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