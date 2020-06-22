F1发起倡议行动，感谢全球抗疫努力并推动多元化

因为新冠肺炎疫情而暂停的2020赛季将于下月初正式开始。然而就在这个特殊时期，近期发生在美国的针对黑人的暴力事件，引发了全球对种族歧视行为的声讨。

考虑到F1将成为新冠肺炎疫情发生以后，第一个恢复进行的世界性赛事，F1主席兼CEO切斯·凯利认为在这个“重要时刻”，有必要“承认（疫情和种族歧视）问题比任何一项运动和国家更重要”。

从7月3-5日进行的奥地利大奖赛开始，“#WeRaceAsOne”的表现将在赛道和赛车上展示出来，以示对在共同抗“疫”中“显示出惊人坚强毅力和韧劲”的全球人民的感谢。同时张贴的还将有象征团结的彩虹标识，而且融合了所有十支车队赛车颜色。

F1发布的声明中写道：“我们相信这个重要的表示将鼓励我们的车队加入到表达‘感谢。彩虹（团结）倡议将持续整个赛季。”

另外，在红牛环的第一个比赛周末，F1将“以视觉表现的形式”表明其反对种族歧视的立场。

#WeRaceAsOne initiative Photo by: Liberty Media

上周末，六届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿宣布了他已经发起了一项名为“The Hamilton Commission”（汉密尔顿行动）的研究合作项目，将通过鼓励更多来自黑人家庭的年轻人参加STEM学习，从而有机会在今后进入赛车产业工作。

F1在宣布发起本次倡议行动的同时，还表示将在本周晚些时候公布“增进多元化和机会”的承诺详情，包括成立“F1特别工作小组”，“聆听包括车手在内的围场和外部人士的声音，得出在F1各个层面增进多元化和机会所需采取的行动的结论”。

“我们今天发布的#WeRaceAsOne行动，作为对上周国际汽联发起的#PurposeDrive运动的支持，是我们向这个前所未有的时期，全世界每个表现出勇气和团结的人说感谢的方式，”凯利表示，“这也将是F1团结一致对抗我们这项运动和世界正面临的最重要问题的平台。”

“这就是为什么要在奥地利的第一场比赛中，F1将齐心协力地公开表明种族主义必须结束的原因。我们将在整个周末全力支持消除不平等现象，并加快我们自身努力的脚步，使F1更具多样性和包容性。”

“作为一项全球性的运动，我们必须代表我们车迷的多样性和社会焦点，我们也需要更多地倾听和理解需要完成哪些事情。”

迈凯伦车队率先表达了对F1行动的支持，并且表示将在两辆参加本赛季的MCL35赛车上贴上“End Racism”（终结种族歧视）的标语。