F1发现两例新冠病毒阳性病例

在7月10-16日期间，F1总共对车手、车队成员和赛事工作人员进行了4997次核酸取样。其中，两人检测结果呈阳性，但是俩人都没有在奥地利的比赛现场。这也意味着两人都是本周末到匈牙利的替换人员。

不过，F1方面确认这两名确诊感染病毒的人员立即停止工作并且进行隔离。对于密切接触者的追踪也已经完成，并且全部开始隔离观察。

F1方面表示：“国际汽联和F1提供这些综合信息是出于竞赛完整和透明的目的。国际汽联或F1不会提供相关车队或个人的详细信息，但会每七天对外发布（检测）结果。”

这是自三月中旬澳大利亚揭幕战在一名迈凯伦车队成员被确诊感染新冠病毒，最终在周五练习前紧急叫停，以及之后又有一名倍耐力人员在墨尔本杯检测出阳性之后，F1第一次有人员确诊。

为了在七月份能够重新启动2020赛季，F1采取了多项防疫措施，包括“闭门比赛”、常规核酸检测（每5天或3天）、进入赛道前量体温以及专门的追踪应用程序等。

在前两次通报中，F1完成了8598次核酸检测，没有一例样本呈阳性反应。事后，竞赛总监罗斯·布朗表示不能对于这个结果“沾沾自喜”，而且相信随着不断的旅行F1无法避免出现病毒感染者。

值得一提的是，F1在两场奥地利大奖赛期间，向多名有违反防疫规则的车手和车队成员发出警告，包括与红牛高层对话的塞巴斯蒂安·维特尔，在两个周末间歇期返回摩纳哥家中的瓦尔特利·博塔斯和查尔斯·莱克勒克。