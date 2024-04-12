F1发布2025年赛历，中国日期提前至三月

尽管由破纪录的24场比赛组成的2024赛季只进行了四场比赛，但2025年初步赛历已经公布，届时仍将由24个比赛周末。

与近年来最大的区别在于，澳大利亚大奖赛将成为下赛季的揭幕战，因为2025年的斋月将在2月底开始，使得在巴林和沙特阿拉伯的比赛被迫改到今年较晚的日期。

这使得中国大奖赛的日期提前，不仅将首次在三月举行，而且与墨尔本形成背靠背。随后将间隔一个周末，开启日本、巴林和沙特阿拉伯的三连赛。

此前有关于将上海和铃鹿的比赛连在一起的讨论，但日本的主办方无法在其同一个企业历里举办两场大奖赛，使得F1管理公司寻找其他办法，以便尽可能在差旅上做保证效率。

其余赛程安排中的变化包括，最后一次在巴塞罗那举行的西班牙大奖赛，将从今年的六月改回到五月，但是将作为下赛季第二次三连赛中的最后一场：伊莫拉、摩纳哥和西班牙。

此外，夏休前的两场比赛比利时和匈牙利的顺序将会调换，赛季将在布达佩斯之后进入休息。不过，随着西班牙日期的提前，七月初的银石比赛之后将有三周的间隔。赛季末的巴西大奖赛将单独进行，没有与任何美洲的比赛链接。

今年中国大奖赛时隔五年后回归赛历，下周末新一代采用地面效应的F1赛车将第一次驶上上海国际赛车场。明年中国的比赛在三月下旬进行，意味着中国车迷可以在12个月之内观看两场大奖赛。中国大奖赛当前的办赛合约将在明年到期，可以理解的是双方将对未来事宜进行磋商。

2025赛季F1赛历

3月14-16日 澳大利亚·墨尔本

3月21-23日 中国·上海

4月4-6日 日本·铃鹿

4月11-13日 巴林·萨基尔

4月18-20日 沙特阿拉伯·吉达

5月2-4日 美国·迈阿密

5月16-18日 意大利·伊莫拉

5月23-25日 摩纳哥·蒙特卡洛

5月30日-6月1日 西班牙·巴塞罗那

6月13-15日 加拿大·蒙特利尔

6月27-29日 奥地利·斯皮尔伯格

7月4-6日 英国·银石

7月25-27日 比利时·斯帕-弗朗科尚尔

8月1-3日 匈牙利·布达佩斯

8月29-31日 荷兰·咱的沃尔特

9月5-7日 意大利·蒙扎

9月19-21日 阿塞拜疆·巴库

10月3-5日 新加坡

10月17-19日 美国·奥斯汀

10月24-26日 墨西哥·墨西哥城

11月7日-9日 巴西·圣保罗

11月20-22日 美国·拉斯维加斯

11月28-30日 卡塔尔·卢塞尔

12月5-7日 阿布扎比·亚斯码头