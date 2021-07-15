F1发布2022年新赛车全尺寸模型

规则改革主要集中于空气动力学，试图通过简化定风翼的构造，同时重新启用地面效应，改变当前缠斗中后车难以跟进的局面，从而让比赛更加精彩。

当各支车队正紧张地研发2022年赛车时，由帕特·西蒙兹领衔的F1官方技术团队特别定制的新赛车全尺寸模型，在银石赛道亮相。最醒目的是扁平的鼻锥、宽大并且与端板融合的鼻翼、车轮空气动力学罩、独特的尾翼。

“我们想要赛车更加能够互相比赛、跟进彼此，并且进行更精彩的战斗，”国际汽联单座赛车技术事务主管尼可拉斯·汤姆巴兹斯曾经对规则修改做出解释。”我们希望轮胎能让大家比赛而没有衰退或进攻方只有一小段间距可以攻击。“

”它们比现在的赛车更加简洁，因为许多小部件都移除了，特别是侧箱前面的，鼻翼更加简单。赛车底下有一个扩散器，一个虚拟的通道。侧箱从前端到后端底下都有通道。”

本赛季的20位车手在银石赛道近距离观察了新一代赛车的模型，尽管可以理解的是车队的最终作品会有一定程度的不同。

本次规则改革历经国际汽联、F1以及车队之间长时间的讨论，并且为了最大化地发挥其被寄予的作用，在去年新冠肺炎疫情爆发后，从原计划的今年推迟到明年实施。尽管很有信心达到目标，但是汤姆巴兹斯坦言未必从一开始就效果明显，因为不能保证每支车队的设计都奏效。

“我们期待见到更激烈的比赛，但可能不会从第一场比赛开始，因为可能有人新规则研究对了，有人没有，”他在官方发布节目中说道。但是我们预计很快能看到赛车之间更激烈的竞争，赛车能够跟得更近。”

“更好的竞赛不会一夜之间就出现。我们将研究车队的方案，我们将继续研究，争取改进。但是我们相信届时比赛会大幅度改进。”

与此同时，汤姆巴兹斯对新规则的作用再次做了解释。他表示直接效果“并不是实际的超车，而是他们能多近距离地比赛。所以赛车能够在整场比赛里跟近、互相战斗。所以那是我们试图做到的，主要通过空气动力学。”

在发布视频中，F1竞赛主管罗斯·布朗代表官方表达了对2022规则改革的期待。

“这是一段新旅程的开、新理念、新文化，这些赛车的比赛能力对F1的未来至关重要，”英国人表示。“为什么我们那么做？我们那么做，因为我们想娱乐车迷，我们想与车迷互动，我们想为这项运动带来新车迷。”

“这是我们这项运动独一无二的新篇章。这些规则的发展，是为了让F1成为绝对精彩的竞赛盛世，推动我们的运动走到全球文化和娱乐的最前沿。”