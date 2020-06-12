F1前八场比赛轮胎配方确定

F1将在7月至9月初的10周时间里，在奥地利红牛环、匈牙利亨格罗林、英国银石、西班牙巴塞罗那、比利时斯帕、意大利蒙扎举行8场大奖赛，作为2020赛季上半赛季的赛程。

意大利制造商为红牛环、亨格罗林、斯帕和蒙扎选择了5款配方中的C2、C3和C4配方；第一场银石比赛（8月2日）和西班牙大奖赛则为C1、C2和C3配方。而第二场银石比赛——以“F1七十周年大奖赛”的名字举行——则会使用C2、C3和C4配方。

倍耐力运动总监马里奥·伊索拉表示，鉴于赛季开始时各种不确定因素仍然存在，同时缺少对变化中的环境做出反应的时间，车队、国际汽联和F1方面同意一次性对前八场比赛的轮胎选择做出决定。

值得一提的是，两场银石比赛将采用不同轮胎配方，恰逢F1试图针对同一条赛道的第二个周末尝试不同模式，以此刺激比赛的竞争程度。但是，第二个周末以倒序发车进行排位比赛的提议遭到了梅赛德斯的坚决反对，因而没能通过。