登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

F1前八场比赛轮胎配方确定

shares
comments
F1前八场比赛轮胎配方确定
By:
2020年6月12日 上午7:32

F1轮胎供应商倍耐力公布2020赛季前八场比赛轮胎配方，两场在银石的大奖赛将使用不同的配方。

F1将在7月至9月初的10周时间里，在奥地利红牛环、匈牙利亨格罗林、英国银石、西班牙巴塞罗那、比利时斯帕、意大利蒙扎举行8场大奖赛，作为2020赛季上半赛季的赛程。

意大利制造商为红牛环、亨格罗林、斯帕和蒙扎选择了5款配方中的C2、C3和C4配方；第一场银石比赛（8月2日）和西班牙大奖赛则为C1、C2和C3配方。而第二场银石比赛——以“F1七十周年大奖赛”的名字举行——则会使用C2、C3和C4配方。

倍耐力运动总监马里奥·伊索拉表示，鉴于赛季开始时各种不确定因素仍然存在，同时缺少对变化中的环境做出反应的时间，车队、国际汽联和F1方面同意一次性对前八场比赛的轮胎选择做出决定。

值得一提的是，两场银石比赛将采用不同轮胎配方，恰逢F1试图针对同一条赛道的第二个周末尝试不同模式，以此刺激比赛的竞争程度。但是，第二个周末以倒序发车进行排位比赛的提议遭到了梅赛德斯的坚决反对，因而没能通过。

Next article
F1或以新赛道延长欧洲赛程

Previous article

F1或以新赛道延长欧洲赛程
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending

1
WRC

雪铁龙：期待勒布未来能测砂石路

2
MotoGP

三届MotoGP世界冠军洛伦佐宣布退役

3
Formula 1

雷诺重申对F1项目持“坚定态度”

4
Formula 1

里卡多：倒序发车排位比赛会在很多场合弄巧成拙

5
Formula 1

F1前八场比赛轮胎配方确定

17m

Latest videos

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》 05:24
Formula 1

西里尔·阿比特博尔做客《向未来看齐》

莱克勒克协助完成争议短片重拍 01:01
Formula 1

莱克勒克协助完成争议短片重拍

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀 04:39
Formula 1

大奖赛时代伟大车手：迈克尔·舒马赫在乔丹车队开启F1首秀

让·托德：F1的未来会怎样 41:57
Formula 1

让·托德：F1的未来会怎样

盘点！F1历史上五大世界冠军卫冕失败经历 07:13
Formula 1

盘点！F1历史上五大世界冠军卫冕失败经历

Latest news

F1前八场比赛轮胎配方确定
Formula 1

F1前八场比赛轮胎配方确定

F1或以新赛道延长欧洲赛程
Formula 1

F1或以新赛道延长欧洲赛程

布朗：F1有计划解决多元化缺失问题
Formula 1

布朗：F1有计划解决多元化缺失问题

周冠宇将代表雷诺参加最后一场虚拟大奖赛
赛车电竞

周冠宇将代表雷诺参加最后一场虚拟大奖赛

汉密尔顿为F1赛季启动“准备好了”
Formula 1

汉密尔顿为F1赛季启动“准备好了”

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权