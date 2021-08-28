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Formula 1 新闻

F1公布2021赛季最新剩余赛程计划

F1公布2021赛季剩余赛程的最新计划，确认本赛季最多只有22场大奖赛。

F1公布2021赛季最新剩余赛程计划

Motorsport中文网此前报道过，受到新冠肺炎疫情的持续影响，F1面临2021赛季无法完成23场大奖赛目标的风险。

比利时大奖赛周六，F1公司与车队高层开会之后，对外宣布了最新的计划。其中墨西哥和巴西分别比原定日期推迟了一周，并且将与一场目前待定的比赛，组成本赛季最后一轮三连赛。

据悉，这场待定的比赛基本将是历史上第一场卡塔尔大奖赛。比赛地点为常规的MotoGP赛道Losail。
可以理解的是，由于巴西和墨西哥处于英国防疫措施的“红色”名单上，意味着参赛人员从那里返回英国后必须强制在酒店隔离10天。但是，如果直接去多哈比赛，并在赛后停留一定的天数，就能建立可以直接回到英国而无须到酒店隔离的窗口。

同时，在新加坡和日本的大奖赛取消后，土耳其计划在10月10——原来铃鹿的比赛日期——举行比赛，而且不会与俄罗斯背靠背。但是因为土耳其也仍然被英国视为高风险地区，使得伊斯坦布尔公园的比赛能否进行存在变数。据了解，法拉利拥有的穆杰罗赛道，已经做好了替补的准备。

本赛季的最后两场比赛没有变动，沙特阿拉伯将由海滨城市吉达在12月的第一个周末首次办赛，随后F1将立即赶赴阿布扎比进行本赛季的收官战。

最新剩余赛历

9月3-5日      荷兰大奖赛

9月10-12日  意大利大奖赛

9月24-26日  俄罗斯大奖赛

10月8-10日  土耳其大奖赛

10月22-24日 美国大奖赛

11月5-7日    墨西哥大奖赛

11月12-14日  巴西大奖赛

11月19-21日 （待定）

12月3-5日   沙特阿拉伯大奖赛

12月10-12日  阿布扎比大奖赛

 

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