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Formula 1 / 突发新闻

F1公布2021版规则

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F1公布2021版规则
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2019年11月1日 上午1:54

F1对外公布“2021改革”的技术规则和竞赛规则，包括执行1.75亿美元的“预算帽”，旨在创造更多一对一交锋以及缩小不同车队之间的差距。

针对“2021改革”的争论已经由来已久，犹豫诸多分歧的存在，原本应于去年年中出台的新版技术规则始终“难产”，直到本周四（10月31日）的最后截止日期。

经过国际汽联世界汽车运动理事会的会议，在美国大奖赛前夕，一场新闻发布会在奥斯汀赛道举行。国际汽联主席让·托德通过视频连线，与F1主席切斯·凯利、F1竞赛总监罗斯·布朗、国际汽联单座方程式技术事务主管尼古拉斯·汤姆巴兹斯，对外公布了2021年及以后的F1蓝图。

技术规则

新版技术规则只有一个目的：创造更激烈的竞赛，既要有更多“轮对轮”的战斗，也要避免大小车队差距悬殊。

当前F1赛车虽然单圈速度为历史最快，但是在战斗中，后车一旦跑入距离前车一辆赛车的区域范围，就因为下压力减少多达45%而损失性能，尤其在通过高速弯角时，无法持续紧随。根据模拟，新规则下设计的赛车在近距离颤抖中，至少能维持86%的下压力，制造更多超车的机会。

竞赛规则

相比之下，新时代的竞赛规则没有太大的调整，但是大奖赛周末的周期将从现有的四天缩减为三天。原本周四为媒体采访以及赛前准备，但是从2021年起，媒体时间将被安排至周五。车检工作将在周五早上进行，随后在周五下午进行两个练习阶段。此举为了缩短车队及所有相关人士的出行时间。

同时，F1将引入所谓“基准规格”的规则。每个比赛周末，车队必须在周五第一节自由练习前一个半小时递交赛车的“基准规则”，并在时间里保证不会改动，以便减少临时调用新部件。

与此同时，新规则将明确允许赛程最多增加至25场比赛。

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F1 2021年赛车效果图

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财政规则

与预计的一样，用来缩减成本的“预算帽”将在2021年启用。如果赛季有21场比赛，那么每支能够使用的开销上限为1.75亿美元。在此基础上每增加一场比赛，车队可以多100万美元支出。

当前F1的生存环境对中小车队而言日益严峻，因为话费水平悬殊，梅赛德斯、法拉利和红牛的地位基本难以受到撼动。“预算帽”的引进，试图打破这个循环，拉近整个赛道的竞争格局。而为了严格执行这项制度，布朗声称最严厉的处罚可能是“丢掉锦标赛冠军”。

2020赛季将对该制度进行预演，但是若车队支出超过1.75亿美元，不会受到处罚。不过，该制度将不会对一些方面的开销进行限制，包括车手薪水、市场营销、年终奖金、历史资产花费、摊销及折旧、非F1活动、报名费，并且车队内部薪水最高的三名雇员。

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Author Frankie Mao

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