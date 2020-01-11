F1公布2020赛季比赛开始时间

F1官方公布2020赛季各场大奖赛时间表，中国大奖赛正赛开始时间维持不变。
今年将是F1庆祝这项世界锦标赛诞生七十周年。为此，官方推出了带有数字“70”的新标识，也将在全年进行庆祝。
新赛季将由22场大奖赛，为历史最长的赛程。距离新赛季开始还有两个多月时间，F1官方给出了全年赛事的时间表。
今年的中国大奖赛被安排为赛季的第四场比赛，正赛日期为4月19日（周日），开赛时间依然为北京时间14点10分。
全新的越南大奖赛和荷兰大奖赛分别将在当地时间14点10分和15点10分开始。而日本大奖赛每个赛道阶段的时间将在“未来几周”确认。
考虑到铃鹿地区的太阳落山时间，一般比赛会在13点10分开始。若在14点10分开始，任何红旗的耽误，可能使得比赛延长后在尾声阶段赛道光线变弱。另外可以理解的是，每年十月初是日本的雨季且台风频发。去年因为遭遇强烈台风，赛会经过与F1和国际汽联协商，把排位赛改期到周日上午，并且周六全天关闭了赛道。为了更好地做好赛事安排，日本大奖赛的相关方面正在仔细地研究气象资料。
除此之外，去年赛程目前唯一的变化是，英国大奖赛的开赛时间比2019年晚了一个小时，从之前的14点10分改为15点10分。同时，周五两节练习、周六练习和排位赛的时间也都相应往后延迟一个小时开始。
由于英国与欧洲大陆存在一个小时的时差，原本14点10分开赛，更符合欧洲大陆观众的收视习惯，以及便于广播公司节目安排。现如今更改为15点10分开始比赛，是让赛道上工作的人保持工作节奏的连贯性，但对于英国之外的观众和相关从业者，比赛晚开始了一个小时。
|大奖赛
|日期
|FP1
|FP2
|FP3
|排位赛
|正赛
|日落时间
|澳大利亚
|3月13-15日
|12:00-13:30
|16:00-17:30
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|16:10
|19:39
|巴林
|3月20-22日
|14:00-15:30
|18:00-19:30
|15:00-16-00
|18:00-19:00
|18:10
|17:46
|越南
|4月3-5日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|14:10
|18:12
|中国
|4月17-19日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|14:10
|18:25
|荷兰
|5月1-3日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|21:10
|西班牙
|5月8-10日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:58
|摩纳哥*
|5月21-24日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:58
|阿塞拜疆
|6月5-7日
|13:00-14:30
|17:00-18:30
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|16:10
|20:08
|加拿大
|6月12-14日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|11:00-12:00
|14:00-15:00
|14:10
|20:44
|法国
|6月26-28日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|21:39
|奥地利
|7月3-5日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:58
|英国
|7月17-19日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|21:12
|匈牙利
|7月31日-8月2日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:15
|比利时
|8月28-30日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|20:24
|意大利
|9月4-6日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|15:10
|19:50
|新加坡
|9月18-20日
|16:30-18:00
|20:30-22:00
|18:00-19:00
|21:00-22:00
|20:10
|19:01
|俄罗斯
|9月25-27日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|14:10
|18:08
|日本**
|10月9-11日
|待定
|待定
|待定
|待定
|待定
|17:24
|美国***
|10月23-25日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|13:00-14:00
|16:00-17:00
|14:10
|18:50
|墨西哥
|10月30日-11月1日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|10:00-11:00
|13:00-14:00
|13:10
|18:02
|巴西
|11月13-15日
|11:00-12:30
|15:00-16:30
|12:00-13:00
|15:00-16:00
|14:10
|18:29
|阿布扎比
|
11月27-29日
|13:00-14:30
|17:00-18:30
|14:00-15:00
|17:00-18:00
|17:10
|17:33
*第一、二节自由练习在周四举行
**比赛开始时间将在未来几周确认
***英国和欧洲夏令时在周六夜间/周日上午结束
Related video
Next article
Load comments
About this article
|Series
|Formula 1
|Author
|Frankie Mao
F1公布2020赛季比赛开始时间
shares
comments
Formula 1 Next session
28 11月 - 1 12月
Trending
Slide show