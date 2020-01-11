F1公布2020赛季比赛开始时间

今年将是F1庆祝这项世界锦标赛诞生七十周年。为此，官方推出了带有数字“70”的新标识，也将在全年进行庆祝。

新赛季将由22场大奖赛，为历史最长的赛程。距离新赛季开始还有两个多月时间，F1官方给出了全年赛事的时间表。

今年的中国大奖赛被安排为赛季的第四场比赛，正赛日期为4月19日（周日），开赛时间依然为北京时间14点10分。

全新的越南大奖赛和荷兰大奖赛分别将在当地时间14点10分和15点10分开始。而日本大奖赛每个赛道阶段的时间将在“未来几周”确认。

考虑到铃鹿地区的太阳落山时间，一般比赛会在13点10分开始。若在14点10分开始，任何红旗的耽误，可能使得比赛延长后在尾声阶段赛道光线变弱。另外可以理解的是，每年十月初是日本的雨季且台风频发。去年因为遭遇强烈台风，赛会经过与F1和国际汽联协商，把排位赛改期到周日上午，并且周六全天关闭了赛道。为了更好地做好赛事安排，日本大奖赛的相关方面正在仔细地研究气象资料。

除此之外，去年赛程目前唯一的变化是，英国大奖赛的开赛时间比2019年晚了一个小时，从之前的14点10分改为15点10分。同时，周五两节练习、周六练习和排位赛的时间也都相应往后延迟一个小时开始。

由于英国与欧洲大陆存在一个小时的时差，原本14点10分开赛，更符合欧洲大陆观众的收视习惯，以及便于广播公司节目安排。现如今更改为15点10分开始比赛，是让赛道上工作的人保持工作节奏的连贯性，但对于英国之外的观众和相关从业者，比赛晚开始了一个小时。

大奖赛 日期 FP1 FP2 FP3 排位赛 正赛 日落时间 澳大利亚 3月13-15日 12:00-13:30 16:00-17:30 14:00-15:00 17:00-18:00 16:10 19:39 巴林 3月20-22日 14:00-15:30 18:00-19:30 15:00-16-00 18:00-19:00 18:10 17:46 越南 4月3-5日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:12 中国 4月17-19日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:25 荷兰 5月1-3日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:10 西班牙 5月8-10日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:58 摩纳哥* 5月21-24日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:58 阿塞拜疆 6月5-7日 13:00-14:30 17:00-18:30 14:00-15:00 17:00-18:00 16:10 20:08 加拿大 6月12-14日 11:00-12:30 15:00-16:30 11:00-12:00 14:00-15:00 14:10 20:44 法国 6月26-28日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:39 奥地利 7月3-5日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:58 英国 7月17-19日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 21:12 匈牙利 7月31日-8月2日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:15 比利时 8月28-30日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 20:24 意大利 9月4-6日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 15:10 19:50 新加坡 9月18-20日 16:30-18:00 20:30-22:00 18:00-19:00 21:00-22:00 20:10 19:01 俄罗斯 9月25-27日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:08 日本** 10月9-11日 待定 待定 待定 待定 待定 17:24 美国*** 10月23-25日 11:00-12:30 15:00-16:30 13:00-14:00 16:00-17:00 14:10 18:50 墨西哥 10月30日-11月1日 11:00-12:30 15:00-16:30 10:00-11:00 13:00-14:00 13:10 18:02 巴西 11月13-15日 11:00-12:30 15:00-16:30 12:00-13:00 15:00-16:00 14:10 18:29 阿布扎比 11月27-29日 13:00-14:30 17:00-18:30 14:00-15:00 17:00-18:00 17:10 17:33 *第一、二节自由练习在周四举行

**比赛开始时间将在未来几周确认

***英国和欧洲夏令时在周六夜间/周日上午结束

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