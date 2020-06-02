F1公布2020赛季前八场赛程计划

受到新冠肺炎疫情影响，F1已经距离上一场比赛过去了整整6个月时间。根据最新确定的重启计划，奥地利红牛环将在7月5日举行2020年度的第一场比赛，而且是连续两个周末在斯皮尔堡进行两场比赛。

接下来，整个围场将直接赶赴匈牙利亨格罗林赛道，连续第三个周末进行比赛，随后再返回英国。这也将是2018年之后再次出现“三连赛”。

英国将从6月8日起对入境人士实施14天检疫隔离制度。但是英国政府已经明确表示以一定的形式，对从境外抵达的F1参赛人员放宽限制。而为了确保筹备工作万无一失，银石的两场比赛目前被重新安排在8月的前两个周末。

值得一提的是，今年是F1庆祝这项锦标赛诞生70周年。因此，定于8月2日的第一场英国大奖赛将庆祝70年前首场F1比赛在银石举行。

原赛历上是今年第二场欧洲比赛的西班牙大奖赛，也回到了新赛历上，将在银石的第二场比赛结束后，相隔14天进行。之后，F1将在原定的8月底和9月初先后前往比利时斯帕和意大利蒙扎。

今天公布的只是2020年新赛历的一部分，旨在当全球疫情逐渐缓解后，F1作为全球性赛事可以恢复进行，尽管目前所有在欧洲的8场比赛都将不对公众开放。

4月底，F1就瞄准了在红牛环重新启动2020赛季。斯皮尔堡相对偏远的地理位置，有利于打造相对隔离的“生态环境”，包括采取包机、包车、每天做一次核酸检测、严格执行社交距离限制等措施，来确保围场的健康安全，同时尽最大程度避免与公共社会形成交集。

自那以后，红牛方面就积极为办赛做准备，包括对所有将在赛道上工作、负责接待车队住宿的所有人员进行病毒检测。5月底，奥地利政府正式批准了奥地利大奖赛递交的安全保障计划，而且出人意料地允许不超过500名车迷到现场观赛——暂未公布细节。

可以理解的是，奥地利的空场办赛将成为其他已经确定日期的大奖赛的参考对象。而所有这些已经确定计划进行的场次，F2和F3都作为垫场赛，并且同样采取F1围场的安全保障措施。

F1依然目标在2020年完成15-18场大奖赛，但是欧洲之外的赛程仍然处于商讨之中。

2020年前8场比赛赛程