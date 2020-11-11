F1全年23场比赛过多，过于野心勃勃？

尽管受到新冠疫情的影响，2020赛季一半以上的赛事被迫取消，但这并没有减缓F1继续向全新的地域扩张其版图的脚步。

今年的临时赛历由于伊莫拉等“元老”的回归，以及波尔蒂芒和穆杰罗等新成员的加入而大受欢迎。而2021年，F1的目标则一直是制定一份更“常规”的赛历，并已经于上月将初定版本提交给了各车队。

新赛季由23场比赛组成——越南被拿下使得一场待定——包括两轮三连赛，并将于12月初收官。它也被认为是F1有史以来最野心勃勃的一份赛历。更多的比赛自然意味着更高昂的申办费收入，从而也将转化为更庞大的车队奖金池。

尽管赛历膨胀的好处显而易见，但23场比赛对于F1围场来说是否有点“心有余而力不足”，并且是否现实?

首先，在赛程上增加另一场比赛并不令人意外。作为扩大F1版图计划的一部分，Liberty Media一直怀有一个目标，即每个赛季举办大约25场比赛，尽管这势必会引发车队人手紧张的顾虑。

尽管更多比赛的情景令人兴奋，但与此同时，车手们也不免会“同情”这一结果给他们的车队和车队所带来的压力。

“作为一名车手，你想尽可能多地去比赛，”威廉姆斯车队的乔治·拉塞尔说，“但最终，我知道这会给工程师和机械师带来压力。我们有时可以奢侈地在比赛之间回家，但这些人经常要离开他们的家人三个星期，这是不可持续的。”

“如果赛程增加，小车队肯定需要更多的帮助，必须要拆分成两组团队以分担整个赛季。我想尽可能多地参加比赛，但必须合理的，需要为员工们做出良好的妥协，因为归根结底，他们也拥有自己的生活和家庭。”

马克斯·维斯塔潘则认为，在赛历中增加更多比赛的真正压力是那些做决策的人或许没有意识到的。 “最终，会更加劳累的是机械师们。F1大老板们总是来得晚，走得早，所以对他们来说当然不会有太大的变化。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

随着比赛场次越来越多，车队一直在讨论轮换车队人员的问题。威廉姆斯车队代理领队西蒙·罗伯茨表示，2021年并非所有工作人员都会参加每一场大奖赛已基本成为定局。

“这是我们几个月来一直在关注的问题，”罗伯茨表示，“我们计划能够为员工创造一些轮换。一年要跑22或23场比赛是非常非常累人的，而且会耗尽整个团队的精力。

“幸运的是，在工厂方面，我们有足够多经验丰富的人员。在目前冠状病毒的大背景下，我们不得不让他们随时待命。明年我们基本上会为每个人分配比赛。”

即使是车队老板也很感慨亲临每场比赛所带来的压力。梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫公开谈到了他在掌管这支冠军车队期间所面临的“代价”，并透露减少去到现场将是他目前考虑未来的一部分。

法拉利领队马蒂亚·比诺托透露，他正在考虑像今年早些时候那样缺席一些比赛，部分原因是为了将来更多的轮换做准备。“你需要平衡你在赛道和工厂的任务，”意大利人表示，“就我个人而言，我想我不会参加所有的比赛。即使到了2020年，我也在考虑跳过从土耳其开始的本赛季最后阶段的一些比赛，但这在明年更有可能发生。”

“增加比赛数量必须建立在有所判断的基础上。你必须确保一些工程师和技术人员最终能找到一个平衡点。”

对车队来说，挑战不仅在于比赛的场次，更在于比赛的频率。2018年，F1以法国、奥地利和英国三站首次尝试了三连赛。然而这一安排遭到了围场内的普遍反对。由于其所带来的高压，F1也达成了不再作此安排的妥协。尽管出于完成赛季的必要性，本赛季见证了多达四轮的三连赛，但车队老板们也已“警告”表示这不可成为赛季的常态。

遗憾的是，2021年的赛程中将有两轮三连赛，时间上只相差一周。斯帕、赞德福尔特和蒙扎将在8月底或 9月初率先“配对”，随后是俄罗斯、新加坡和日本。在七周内进行六场比赛是一项艰巨的挑战。但得益于一些员工的轮换制度以及2020年的应对经验，有些人乐观的认为这样的安排是可行的。

“老实说，我并不过分担心，”雷诺运动总监阿兰·佩尔梅因表示，“如果没算错的话，我想我们今年应该有四轮三连赛，而且我们都应对得很好。所以，不，我没什么太大的担心。”

“我们安排出差人员和他们休息时间的方式，以及我们在比赛间隙恢复元气的方式对我们都很有效。我将很高兴能回到正常状态，如果我们能跑23场比赛，那会很棒。”

Alan Permane, Sporting Director, Renault Sport F1 Team, in a Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

佩尔梅因的“如果”也使用的恰如其分。即便23场比赛的赛历被确认，但由于冠状病毒持续的爆发，完整的赛历仍旧存在诸多的未知。随着世界各地重新实行禁闭和感染率的上升，各国可能会对举办重大国际活动的承诺感到不安。对入境和出境国家的限制也会影响到赛事举办的可行性，尤其是在下个赛季初期。

但F1已经证明了其寻找替补分站的方式是奏效的。这给予了国际汽联可以在任何地方安全比赛的信心。虽然车队并没有被告知明年赛历之外的任何后备赛事，但今年的赛程被替补赛道取代的方式证明了任何可能出现的空缺都可以被填补。因此，越南留下的空缺没有引起顾虑，多方赛道的踊跃态度预示着不会无人填补。

越南比赛的夭折对F1是一个重大打击，毕竟那本是Liberty Media管理下第一场新赛事，达到了其“目的地城市”的模式。但是据悉大奖赛的计划在整个筹办过程中遭到重重困难的阻挠，而且被排除在赛历之外是由于越南持续的政治问题。河内人民委员会主席Nguyen Duc Chung在今年8月被以腐败罪名逮捕。他是河内前市长，也是大奖赛的主要支持者。

明年赛程上最大的问号围绕着巴西大奖赛，因为计划是转移到里约热内卢进行比赛。但是新出炉的赛历上，比赛会留在圣保罗，因为里约的项目面临着棘手的时间限制，赛道动工仍然没有获得政府的批准。然而，英特拉各斯将在新推广方的负责下举办比赛，此前由F1前掌门人伯尼·埃克莱斯顿赠送的 “免费午餐”已经在2020年到期。

2021年23场比赛的超级赛历非常之雄心勃勃。但鉴于F1正在努力从新冠带来的负面影响中复苏，同时也在为日后任何可能发生的“余震”运筹帷幄，更多的比赛数量将是更明智的策略，即便最终的结果可能会有一些落差。

明年，围场中忙碌的人们究竟将付出多少的“人力成本”，我们只有在下个赛季结束时才会知晓。届时，或许23场比赛的数字也已经被未来更疯狂的数字所超越。

翻译/小飞侠

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