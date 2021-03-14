F1传奇解说员沃克去世

英国当地时间周六夜晚，英国赛车手俱乐部（BRDC）公布了这个令人哀伤的消息。声明中写道：“怀着沉痛的悲伤，我们分享BRDC伙伴成员穆雷·沃克OBE去世的消息。一位朋友，一位真正的赛车运动传奇，本国最受喜爱的评论员和一张富有感染力的笑脸。

“穆雷会被悲伤地想念着，他的标志和声音将在赛车运动和我们的心里永远流传。我们感谢穆雷为我们社区所做的一切。”

1923年沃克出生于英国伯明翰，曾经参加过第二次世界大战并获得上尉军衔。战后的他，曾经全职从事广告行业，而业余时间因为自己的兴趣而热衷于参加摩托车赛。到了五六十年代，穆雷执起话筒、解说摩托车赛，同时也客串场拉力越野、房车、卡车赛事的解说员。但是，直到他加入F1解说员的队伍，他才真正成为家喻户晓的人物，最终成为F1历史上最受欢迎的解说员。

七十年代晚期，当英国广播公司开始转播大奖赛，沃克成为了解说团队的领军人物。之后，世界冠军詹姆斯·亨特退役后，担任嘉宾解说，与沃克组成了黄金搭档。而他们的合作持续到亨特在1993年去世。

1997年英国的F1电视转播权转到ITV之手后，沃克自然也加入了后者，与英国前车手马丁·布伦德尔成为新的组合，直到2001赛季结束后退休。近年来，尽管年事已高，沃克依然时常出现在F1广播节目中，也会亲临在银石进行的英国大奖赛。

沃克的辞世令这个业界深感悲伤，F1官方、国际汽联主席让·托德、各支车队、众多现役、前车手、媒体同行纷纷在社交媒体进行悼念。

七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在个人平台深情地写道：“悲伤地听说穆雷去世。我记得听着他解说比赛的声音长大。你让这项运动那么激动人心和迷人。我们这项运动的标志性声音和杰出的人，感谢你做的一切，你会被永远铭记。愿你安息”