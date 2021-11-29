F1伟人弗兰克·威廉姆斯爵士去世

本周早些时候威廉姆斯再次入院接受治疗，然后于周日上午在家人的陪伴下离世。

1977年，弗兰克爵士成立了现在的这支威廉姆斯车队。1979年车队获得制造商年度第二名，而1980赛季阿兰·琼斯为车队取得了第一个世界冠军。随后的几十年里，威廉姆斯车队成为F1历史上最成功的车队之一。

在弗兰克爵士领导车队的近四十年时间里，他见证了车队获得114场比赛的胜利、312个领奖台、128个杆位、9个制造商年度冠军和7个车手年度冠军。

2012年，弗兰克爵士从威廉姆斯车队董事会卸任，但保留了领队的职务。他的女儿克莱尔则负责车队的日常运作。

去年年中，在美国投资公司Dorilton Capital收购了整个企业之后，威廉姆斯家族退出了车队的运营，也就此告别了F1舞台，尽管车队仍旧保留他的名字。

"威廉姆斯车队对我们的创始人弗兰克·威廉姆斯爵士的去世感到非常悲痛，"威廉姆斯车队CEO乔斯特·卡皮托表示。"弗兰克爵士是我们这项运动的传奇和标志。他的去世标志着我们车队和F1运动一个时代的落幕。

"他是独一无二的，是一位真正的先驱者。尽管他在人生中遇到过相当大的困难，但他带领我们的车队获得了16个世界冠军，使我们成为这项运动历史上最成功的车队之一。他那包括正直、团队合作、强烈的独立和决心在内的价值观，依旧是我们团队的核心精神，也是他留下的遗产，而我们也以威廉姆斯家族的名字比赛引以为傲。值此困难时期，我们心系威廉姆斯家族。"

2013年，弗兰克爵士的妻子弗吉尼亚在俩人结婚46年后去世。如今，除了女儿克莱尔之外，他还留下两个儿子约翰逊和杰米。

获悉弗兰克爵士去世的消息后，赛车业内人士和机构组织纷纷致以悼念。

七届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿在社交媒体上写道：“弗兰克·威廉姆斯爵士是我在这项运动中有幸见到的最善良的人之一。他所取得的成就是真正特别的。直到他最后的日子，我知道他仍然是一个赛车手、一个内心充满斗志的人。他的遗产将永远流传下去。“

作为威廉姆斯车队的劲敌之一，法拉利车队写道：“我们向这位在F1赛车历史上扮演了重要角色的伟大人物致敬。弗兰克爵士对赛车运动充满热情，他是一个坚定而勇敢的对手，带领以他名字命名的车队取得了巨大的成功。“

F1也在官方社交媒体上表示：“对于弗兰克·威廉姆斯爵士的去世，我们感到巨大和深切的悲伤。他的一生受到对于赛车运动热情的驱动；他留下了不可估量的精神遗产，将永远是F1的一部分。认识他是一种启迪和荣幸。我们将深深地、深深地怀念他。”