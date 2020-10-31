艾米利亚·罗马涅大奖赛：汉密尔顿在唯一的练习阶段最快
刘易斯·汉密尔顿在艾米利亚-罗马涅大奖赛前唯一一节自由练习里，做出F1回到伊莫拉后的第一个标杆时间，但马克斯·维斯塔潘紧随其后。
F1自2006年后第一次来到伊莫拉比赛。由于与波尔蒂芒背靠背的运输挑战，本周末的赛程改为了两天，只在周六上午进行一节90分钟的练习。
大部分车队都制定了相同的安排，先用中性胎出场，随后换上软胎，而部分车手为车队收集了硬胎的数据。
前半段利，瓦尔特利·博塔斯在用中性胎的时期里，跑出全场最快的1分15.783秒。直到被维斯塔潘用软胎做出1分15.338秒超过。
此后，两辆梅赛德斯都换上了软胎回到赛道。汉密尔顿跑出1分14.726秒，成为全场唯一打破1分15秒大关的车手，在时间榜上高居第一。博塔斯提高后的单圈时间停留在1分15.218秒，而维斯塔潘取得进步之后，攀升到芬兰人之前，但还是相差汉密尔顿0.247秒。
眼看雷诺有望成为排位赛前第三快的赛车，丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康位列博塔斯身后时，确定明年会继续留在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利冲上了第四位，而且比澳大利亚人快了0.2秒，尽管他比梅赛德斯车手满了0.4秒之多。
继葡萄牙之后，查尔斯·莱克勒克再次展现出法拉利SF1000在单圈速度上的进步，成功在计时圈归零前挤到了雷诺车手的前方，而且与加斯利只有0.055秒之差。而里卡多和奥康下滑到第六七位。
丹尼尔·科维亚特同样进入了前十位，而且把亚历山大·阿尔本压在身后。下赛季红牛席位成为疑问的泰国车手，比他的红牛队友维斯塔潘慢了整整一秒。而兰斯·斯特罗尔占据了前十的最后一位，恰好把Racing Point队友塞尔吉奥·佩雷兹挡在身后。在墨西哥人之后的则是塞巴斯蒂安·维特尔。
两位迈凯伦车手在前30分钟排名靠前，但是最后以第14、16位结束了唯一的练习阶段，分别排在罗曼·格罗斯让和安东尼奥·吉奥维纳兹之后。
意大利人在昨天确认下赛季将继续效力阿尔法·罗密欧，第三年与基米·莱科宁搭档。芬兰人则落在诺里斯之后。乔治·拉塞尔领先凯文·马格努森，而尼古拉斯·拉蒂菲则垫底。加拿大人曾经遇到了线控刹车失灵的问题。
赛道界限再次成为伊莫拉的重点问题，多名车手在9、15号弯因为跑出赛道而被删除了时间。
本阶段结束后，车队将有两个半小时的调整时间，来为排位赛做准备。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|46
|1'14.726
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|39
|1'15.023
|0.297
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|47
|1'15.218
|0.492
|4
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|46
|1'15.633
|0.907
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|41
|1'15.688
|0.962
|6
|Daniel Ricciardo
|Renault
|32
|1'15.839
|1.113
|7
|Esteban Ocon
|Renault
|44
|1'15.945
|1.219
|8
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|47
|1'15.966
|1.240
|9
|Alex Albon
|Red Bull
|41
|1'16.061
|1.335
|10
|Lance Stroll
|Racing Point
|42
|1'16.082
|1.356
|11
|Sergio Perez
|Racing Point
|42
|1'16.109
|1.383
|12
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|40
|1'16.167
|1.441
|13
|Romain Grosjean
|Haas
|42
|1'16.550
|1.824
|14
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|42
|1'16.560
|1.834
|15
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|33
|1'16.564
|1.838
|16
|Lando Norris
|McLaren
|45
|1'16.671
|1.945
|17
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|43
|1'16.684
|1.958
|18
|George Russell
|Williams
|43
|1'16.780
|2.054
|19
|Kevin Magnussen
|Haas
|45
|1'17.060
|2.334
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|29
|1'17.779
|3.053
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About this article
|Series
|Formula 1
|Event
|艾米利亚-罗马涅大奖赛
|车手
|刘易斯 汉密尔顿
|Author
|Frankie Mao