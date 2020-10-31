艾米利亚·罗马涅大奖赛：汉密尔顿在唯一的练习阶段最快

F1自2006年后第一次来到伊莫拉比赛。由于与波尔蒂芒背靠背的运输挑战，本周末的赛程改为了两天，只在周六上午进行一节90分钟的练习。

大部分车队都制定了相同的安排，先用中性胎出场，随后换上软胎，而部分车手为车队收集了硬胎的数据。

前半段利，瓦尔特利·博塔斯在用中性胎的时期里，跑出全场最快的1分15.783秒。直到被维斯塔潘用软胎做出1分15.338秒超过。

此后，两辆梅赛德斯都换上了软胎回到赛道。汉密尔顿跑出1分14.726秒，成为全场唯一打破1分15秒大关的车手，在时间榜上高居第一。博塔斯提高后的单圈时间停留在1分15.218秒，而维斯塔潘取得进步之后，攀升到芬兰人之前，但还是相差汉密尔顿0.247秒。

眼看雷诺有望成为排位赛前第三快的赛车，丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康位列博塔斯身后时，确定明年会继续留在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利冲上了第四位，而且比澳大利亚人快了0.2秒，尽管他比梅赛德斯车手满了0.4秒之多。

继葡萄牙之后，查尔斯·莱克勒克再次展现出法拉利SF1000在单圈速度上的进步，成功在计时圈归零前挤到了雷诺车手的前方，而且与加斯利只有0.055秒之差。而里卡多和奥康下滑到第六七位。

丹尼尔·科维亚特同样进入了前十位，而且把亚历山大·阿尔本压在身后。下赛季红牛席位成为疑问的泰国车手，比他的红牛队友维斯塔潘慢了整整一秒。而兰斯·斯特罗尔占据了前十的最后一位，恰好把Racing Point队友塞尔吉奥·佩雷兹挡在身后。在墨西哥人之后的则是塞巴斯蒂安·维特尔。

两位迈凯伦车手在前30分钟排名靠前，但是最后以第14、16位结束了唯一的练习阶段，分别排在罗曼·格罗斯让和安东尼奥·吉奥维纳兹之后。

意大利人在昨天确认下赛季将继续效力阿尔法·罗密欧，第三年与基米·莱科宁搭档。芬兰人则落在诺里斯之后。乔治·拉塞尔领先凯文·马格努森，而尼古拉斯·拉蒂菲则垫底。加拿大人曾经遇到了线控刹车失灵的问题。

赛道界限再次成为伊莫拉的重点问题，多名车手在9、15号弯因为跑出赛道而被删除了时间。

本阶段结束后，车队将有两个半小时的调整时间，来为排位赛做准备。