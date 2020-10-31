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Formula 1 / 艾米利亚-罗马涅大奖赛 / 自由练习报告

艾米利亚·罗马涅大奖赛：汉密尔顿在唯一的练习阶段最快

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艾米利亚·罗马涅大奖赛：汉密尔顿在唯一的练习阶段最快
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刘易斯·汉密尔顿在艾米利亚-罗马涅大奖赛前唯一一节自由练习里，做出F1回到伊莫拉后的第一个标杆时间，但马克斯·维斯塔潘紧随其后。

F1自2006年后第一次来到伊莫拉比赛。由于与波尔蒂芒背靠背的运输挑战，本周末的赛程改为了两天，只在周六上午进行一节90分钟的练习。

大部分车队都制定了相同的安排，先用中性胎出场，随后换上软胎，而部分车手为车队收集了硬胎的数据。

前半段利，瓦尔特利·博塔斯在用中性胎的时期里，跑出全场最快的1分15.783秒。直到被维斯塔潘用软胎做出1分15.338秒超过。

此后，两辆梅赛德斯都换上了软胎回到赛道。汉密尔顿跑出1分14.726秒，成为全场唯一打破1分15秒大关的车手，在时间榜上高居第一。博塔斯提高后的单圈时间停留在1分15.218秒，而维斯塔潘取得进步之后，攀升到芬兰人之前，但还是相差汉密尔顿0.247秒。

眼看雷诺有望成为排位赛前第三快的赛车，丹尼尔·里卡多和埃斯特班·奥康位列博塔斯身后时，确定明年会继续留在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利冲上了第四位，而且比澳大利亚人快了0.2秒，尽管他比梅赛德斯车手满了0.4秒之多。

继葡萄牙之后，查尔斯·莱克勒克再次展现出法拉利SF1000在单圈速度上的进步，成功在计时圈归零前挤到了雷诺车手的前方，而且与加斯利只有0.055秒之差。而里卡多和奥康下滑到第六七位。

丹尼尔·科维亚特同样进入了前十位，而且把亚历山大·阿尔本压在身后。下赛季红牛席位成为疑问的泰国车手，比他的红牛队友维斯塔潘慢了整整一秒。而兰斯·斯特罗尔占据了前十的最后一位，恰好把Racing Point队友塞尔吉奥·佩雷兹挡在身后。在墨西哥人之后的则是塞巴斯蒂安·维特尔。

两位迈凯伦车手在前30分钟排名靠前，但是最后以第14、16位结束了唯一的练习阶段，分别排在罗曼·格罗斯让和安东尼奥·吉奥维纳兹之后。

意大利人在昨天确认下赛季将继续效力阿尔法·罗密欧，第三年与基米·莱科宁搭档。芬兰人则落在诺里斯之后。乔治·拉塞尔领先凯文·马格努森，而尼古拉斯·拉蒂菲则垫底。加拿大人曾经遇到了线控刹车失灵的问题。

赛道界限再次成为伊莫拉的重点问题，多名车手在9、15号弯因为跑出赛道而被删除了时间。

本阶段结束后，车队将有两个半小时的调整时间，来为排位赛做准备。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 46 1'14.726  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 39 1'15.023 0.297
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 47 1'15.218 0.492
4 France Pierre Gasly AlphaTauri 46 1'15.633 0.907
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 41 1'15.688 0.962
6 Australia Daniel Ricciardo Renault 32 1'15.839 1.113
7 France Esteban Ocon Renault 44 1'15.945 1.219
8 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 47 1'15.966 1.240
9 Thailand Alex Albon Red Bull 41 1'16.061 1.335
10 Canada Lance Stroll Racing Point 42 1'16.082 1.356
11 Mexico Sergio Perez Racing Point 42 1'16.109 1.383
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 40 1'16.167 1.441
13 France Romain Grosjean Haas 42 1'16.550 1.824
14 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 42 1'16.560 1.834
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 33 1'16.564 1.838
16 United Kingdom Lando Norris McLaren 45 1'16.671 1.945
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 43 1'16.684 1.958
18 United Kingdom George Russell Williams 43 1'16.780 2.054
19 Denmark Kevin Magnussen Haas 45 1'17.060 2.334
20 Canada Nicholas Latifi Williams 29 1'17.779 3.053
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Event 艾米利亚-罗马涅大奖赛
车手 刘易斯 汉密尔顿
Author Frankie Mao

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