F1令人鼓舞的调查结果证实了它与车迷有 “共鸣”

由Motorsport Network 、F1和尼尔森体育联合发起的F1全球调查于美国大奖赛之前公布了调查结果。据统计,共有来自187个不同国家的16.7万多名车迷参与了调查。

该调查显示,F1的观众正在变得更加年轻和多样化。受访者的平均年龄从2017年的36岁降至32岁,其中女性的参与人数在过去四年中几乎翻了一番。

同时追随F1五年或更短时间的车迷数量也有所增加,并且在美国、印度、中国和墨西哥等市场的增长尤为明显。

多梅尼卡利相信,这些结果中的积极数字将是F1在迎接未来的浪潮中需要保持的最具鼓舞和最重要的动力。

“我认为多样性和年轻观众的增加将使我们变得更丰富多彩,并且能够吸引更多人的注意,” 多梅尼卡利补充道。在这方面我们确实看到了效果,因为我们拥有了更接近年轻一代工作和行为方式的正确语言、正确叙述和正确工具。我们将在那些方面更加努力。“

A fan with a US flag in a grandstand

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images