F1令人鼓舞的调查结果证实了它与车迷有 “共鸣”

由Motorsport Network 、F1和尼尔森体育联合发起的F1全球调查于美国大奖赛之前公布了调查结果。据统计，共有来自187个不同国家的16.7万多名车迷参与了调查。

该调查显示，F1的观众正在变得更加年轻和多样化。受访者的平均年龄从2017年的36岁降至32岁，其中女性的参与人数在过去四年中几乎翻了一番。

同时追随F1五年或更短时间的车迷数量也有所增加，并且在美国、印度、中国和墨西哥等市场的增长尤为明显。

多梅尼卡利相信，这些结果中的积极数字将是F1在迎接未来的浪潮中需要保持的最具鼓舞和最重要的动力。

“我认为多样性和年轻观众的增加将使我们变得更丰富多彩，并且能够吸引更多人的注意，” 多梅尼卡利补充道。在这方面我们确实看到了效果，因为我们拥有了更接近年轻一代工作和行为方式的正确语言、正确叙述和正确工具。我们将在那些方面更加努力。“

A fan with a US flag in a grandstand Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

自2017年初被Liberty Media收购以来，F1在数字化方面投入了更大的精力，同时在直播等领域也在不断地拓展提升。

Netflix的纪录片《Drive To Survive》在吸引新粉丝观看F1赛事也发挥了重要作用，尤其是在美国。

“《Drive To Survive》无疑对那些不是F1忠实车迷的人群产生了很大的影响，”多梅尼卡利表示。 “他们看到了关于这项运动的不同故事。这势必产生了积极的影响。”

同时这位F1掌门人表示，年轻的车迷群体将对F1在大奖赛上为车迷提供的服务产生影响，并指出现场观赛人群的年龄也发生了类似的变化。

“这也促使我们思考我们已经在计划的事情，当人们来这里看比赛时，我们将推出精彩纷呈的活动，” 意大利人说道。 “当然，这是定价的问题。但这也关乎根据来到这里的车迷的定价，我们能够提供什么样的服务。”

“我们对未来拥有伟大的计划。希望新冠肺炎很快就会过去，这样我们就可以在赛道上真正体验这种兴奋了。这是我们将要考虑的事情。但很高兴看到这次调查这证明了我们之间的共鸣和感受。”

翻译/小飞侠