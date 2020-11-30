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F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过

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F1代理医疗代表罗伯茨描述救援经过
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F1代理医疗代表伊恩·罗伯茨表示，就罗曼·格罗斯让在巴林大奖赛里遭遇事故的可怕程度来说，他成功逃离后的临床情况令人“相当满意”。

格罗斯让的哈斯赛车在开场圈才过了3个弯角后，就高速撞上了护墙，导致赛车被一分为二且起火燃烧。

医疗车驾驶员阿兰·范德梅维紧急出动，带着罗伯茨感到事发现场。前者协助灭火，而后者冒着火势上前搭就。法国人以最快的速度从驾驶舱里起身，刚刚攀上护栏就被罗伯茨一把拉下。

“当时有剧烈的火焰，我们抵达了一个非常奇怪的现场，”罗伯茨在赛后描述道。“你看到赛车的一半朝向错误的方向，而且穿过了护栏且冒着浓烟。然后往右边看去，我能看到罗曼正试着站起来。”

“我们需要找到方式去帮助他，所以我们让抢险员去拿灭火器。灭火器刚好足够吹走火焰，此时罗曼站到足够高，我能够到他，把他从护栏上拉下来。”

紧接着，罗伯茨在搀扶哈斯车手到车上后，为其进行了简单的身体检查。

“我认为我告诉他坐下来。他显然浑身颤抖，他的护目镜已经浑浊不堪，实际上已经融化了。我为他取下了头盔，检查其他是否没问题。可能会有火苗、吸入浓烟、气道问题，也可能他的头盔没任何情况，我们检查了头盔。

“但是从临床来看他，从危及生命的伤情角度来说，我们对他的情况相当满意。所以当时主要是帮助他处理我们能看到的烧伤。

“他在足部和手部有些痛感，从那个角度来说，我们知道足够安全，可以扶他坐进车里接受保护，缓解我们能看到的烧伤，然后用救护车送往医疗中心。”

罗伯茨与范德梅维的英勇行为受到了一片赞誉。负责驾驶医疗车的南非人坦言，尽管通常医疗小组会假设各种可能发生的情景，但面对这次令人震惊的事故，关键时刻只能靠“本能和快速思考”。

“在我担任医疗车驾驶员的时期内，从没见过这样的火情，很多新的和未知的情景，所以我们只能按我们自己的想法做好准备，”范德梅维表示。“我们做很多检查清单和准备工作，谈论情景，但这次真的太疯狂了。”

“老实说，到达那里后，只看到一半赛车，而另一半根本看不到，只见到一团大型火球，所以你真的只有几秒时间，当机立断地做出行动，准备工作只能把我们带到这么远。接下来就全靠本能和快速思考。”

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Author Frankie Mao

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