哈斯再增两人接受测试，F1主席紧急会见越南赛会

本周末，F1新赛季将在墨尔本照常举行。昨天，迈凯伦和哈斯的三位车队成员因为出现新冠疫情症状而进行自我隔离并且接受试纸测试。而就在今天新赛季的首个媒体日，哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳确认又有两名车队成员接受了测试。

同样在昨天，墨尔本的主办方决定改变部分车迷与车手的互动，传统的签名会改为车手问答。而针对著名的“墨尔本步行道”，禁止车迷与车手直接接触，包括自拍合影、签名和其他直接接触的形式。就在当天晚上，世界卫生组织宣布新冠疫情已经构成“全球流行病”级别。

迈凯伦和哈斯车队发言人表示，新冠肺炎测试结果需要多久无法确定，但是应该在“24小时”之内知晓，也就是今天。

新赛季的第一个媒体日开始前，车队相继发出通知，在经过讨论之后，电视和广播采访环节将取消，由F1官方统一执行并提供素材。虽然文字媒体的采访环节没有取消，但是车队将在车手和媒体之间隔出两米的安全距离。

虽然墨尔本的比赛看来无论如何将会以正常形式举行，但是对于接下来“背靠背”的巴林大奖赛，以及四月初的越南大奖赛，仍有诸多不确定性。

虽然此前巴林已经宣布比赛不会对观众开放，只进行电视转播。但是到目前为止，并没有明确是否允许媒体到场，尽管推广方要求所有计划到场的媒体提供航班信息和14天内的旅行史。

此前，F1主席兼CEO凯利表示将在墨尔本的比赛结束后，前往巴林之前经听越南河内，视察历史上第一场越南大奖赛的准备情况。然而，因为新冠肺炎疫情的全球性蔓延愈演愈烈，河内能否举行比赛被打上了问号。

越南此前宣称早期的16例确诊新冠肺炎病例全部治愈。但是近期，就在欧洲出现大爆发的同时，越南也增加到了38例。同时，越南方面几乎暂停了所有大型公众体育赛事，而昨天澳大利亚与越南的奥运会女足资格赛在没有观众的情况下进行。

值得一提的是，一位车迷昨晚在推特上附上图片表示，当他在越南大奖赛官方网站上向赛会官方咨询英国人的签证事宜时，得到的答复是“今天F1主席与河内市政机构的回忆确认比赛已经被临时推迟。但是，针对新冠肺炎问题的具体政策，我们将从3月15日起告知我们的客户。”

法国大奖赛计划不变

到目前为止，多项欧洲体育赛事已经受到新冠肺炎疫情影响。MotoGP赛季将从五月初正式开始；电动方程式2019/20赛季余下比赛可能都会延期。

当前除了“重点区域”意大利之外，另外两个F1大奖赛主办国法国和西班牙的疫情也快速升级。其中，巴塞罗那的比赛定于5月10日，而保罗·里卡德则安排在6月28日。

尽管如此，今年年初刚刚升任保罗·里卡德赛道总经理的埃里克·布利耶在接受Motorsport.com采访时表示没有调整赛事日期的计划。

“我们与MotoGP和勒芒24小时摩托车的同行不同，他们已经决定比赛延期，”布利耶说道，“我们的比赛仍然定在三个半月之后，所以我们正在考虑所有情况。”

“有四种：不举行比赛；关门比赛；我们延期或取消。幸运的是无论怎么样，我们都上了保险，即便在最不可能或最尴尬的情况下大奖赛被取消，车迷都会得到全额退款。至少我们可以睡个安稳觉。这是非常重要的！”

布利耶表示，法国大奖赛最终将听取普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区政府的意见。