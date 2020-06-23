F1将出售2020赛季所有大奖赛使用的方格旗，用于为慈善组织筹集善款。
继本周早些时候F1宣布发起“#WeRaceAsOne”倡议行动，作为反对种族歧视并推动赛车行业多元化的举动之后，F1希望车迷也可以参与到这项行动当中。
从7月初本赛季的第一场比赛奥地利大奖赛开始，今年所有在比赛中用到的方格旗，都将对外出售。
每面方格旗由80枚小方格组成，其中56枚对外销售，余下的24枚则留给赛事推广方给予他们的支持者或嘉宾。
购买者的名字将被印在方格之上，但是具体的方格将随机选择（黑底金字或白底黑字）。此外，还将配上比赛结束时方格旗落下的照片，以及一张真实性全息图贴纸。
目前，第一场奥地利大奖赛的方格旗已经开售，每一枚小方格售价199.99英镑。其他场次的方格旗也将按计划提前2-3周陆续上线。
为了助阵全球联合抗“疫”和推动权利平等，F1将在新赛季开始后，在赛道和赛车上张贴“WeRaceAsOne”行动的名字，同时还有集齐所有十支车队代表颜色的彩虹标识。
值得一提的是，国际汽联昨天公布了自从新冠肺炎疫情发生之后，其#RaceAgainstCovid在线慈善拍卖已经筹集到了将近200万欧元的款项。
David Beckham waves the chequered flag
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Frankie Mao
F1为筹集善款出售2020赛季方格旗
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