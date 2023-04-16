F1中国大奖赛的精彩时刻

载入语音播放

此前因为受到新冠防疫措施的影响，中国大奖赛连续第四年被迫取消。去年12月中国大奖赛被取消后，F1决定不用其他比赛替换上海的那一轮，使得已经满满当当的23轮赛历上，澳大利亚和阿塞拜疆之间有了一个四周的空档。

自2004年首次举办后，上海国际赛车场的比赛成为F1赛历上常规的比赛，直到2019年，多年来留下许多令人难忘的时刻。

2006：舒马赫最后的胜利

Fernando Alonso, Renault, Michael Schumacher, Ferrari and Giancarlo Fisichella, Renault Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

在刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯建立令人惊叹的合作关系之前，很少人会预测到迈克尔·舒马赫的胜利纪录会被打破。他的第91个也是最后一个分站冠军，就是在扣人心弦的2006年中国大奖赛上获得。

在干湿交加的条件下，舒马赫代表法拉利击败了雷诺的吉安卡洛·费斯切拉和他的争冠对手费尔南多·阿隆索，这也成了他的最后一场胜利。

当时上海举办的是赛季第16轮比赛。在还剩最后两轮的情况下，舒马赫与阿隆索积分持平。但是德国人在第一次退役前，未能阻止阿隆索连续两年获得总冠军头衔。

2007：汉密尔顿的新秀之苦

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22 Mercedes Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

舒马赫退役后，新秀汉密尔顿在随后一年里，在F1世界刮起旋风。这位英国人在迈凯伦与阿隆索搭档却处变不惊，在上海进行的倒数第二场比赛前，他领先12分（当时获胜者获得10个积分）。

但是在混乱的雨战中，汉密尔顿遇到了麻烦。在正在变干的赛道上，他期待更多雨水降临，但他的雨胎已经严重磨损。最终他只能妥协，但带着残破不堪的轮胎橡胶，他在维修区进口的左手弯偏离了赛道，在砂石区里以缓慢的速度挣扎着 ，仍旧无法逃过退赛的命运。

垂头丧气的汉密尔顿眼看失去了提前锁定冠军的好机会，而从令人难忘的巴西收官战来看，他为自己在上海的失误付出了惨重的代价。

2009：红牛崛起

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB5 Photo by: Sutton Images

眼看着2023赛季落入了红牛的掌控中，米尔顿·凯恩斯团队的第一场胜利感觉是很久以前的事情了。准确地来说，已经过去了14年：奥地利车队在2009年中国大奖赛成功破荒。

布朗GP车队凭借双层扩散器在那个赛季拔得头筹，简森·巴顿抢下了赛季前两场的胜利。那一年上海的比赛提前到了赛季初的第三轮，而且又是一场雨战，给了其对手反击的机会。

维特尔获得杆位，领先雷诺的阿隆索和队友马克·韦伯。当安全车撤离，赛车一头扎入漂泼大雨中比赛后，他牢牢统治了比赛。他以领先韦伯11秒的优势，取得了红牛的第一场胜利，为这家能量饮料巨头收获了第一二名，而巴顿落后了足足44秒。

虽然红牛未能及时阻止布朗GP，去挑战总冠军，但这为他们在2010至2013赛季豪取四连冠奠定了基础。

Sébastien Buemi, Scuderia Toro Rosso STR5 crashed in the first practice session Photo by: Sutton Images

2010：消失的车轮

上赛场的主要特色之一，是它那1.1公里的大直道，也是当时F1赛历上最长的直道。高速直道是你最不想发生严重机械问题的地方，但是2010年塞巴斯蒂安·布埃米就经历了这样的遭遇。

在自由练习里，当布埃米的Toro Rosso赛车在刹车区遭遇前悬挂故障后，他的两个前轮以惊人的方式脱落。

对瑞士人来说幸运的是，他的赛车笔直冲向了缓冲区，而不是向障碍物冲去。布埃米在驾驶舱做出了英勇的尝试，但尝试让一辆没有车轮的赛车转向无济于事。

2012：银箭正中目标

Podium: second place Jenson Button, McLaren, Race winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Norbert Haug, Mercedes Sporting Director, third place Lewis Hamilton, McLaren Photo by: Sutton Images

在2014年混合动力时代之初梅赛德斯重拳出击之前，布莱克利的团队还处于布朗GP股权收购后重建的早期，而当时罗斯·布朗仍带领着车队。

那年在中国，车队取得了身份变更后的第一场胜利，也是自1955年以后梅赛德斯作为厂商车队的第一场胜利。尼科·罗斯伯格在他的第111次发车，获得了个人首个分站冠军，这让他在等待首胜时间最久排行榜上介于巴顿和费斯切拉之间。

罗斯伯格从杆位起步，这对他自己和梅赛德斯来说都是第一次。而他的队友舒马赫，在汉密尔顿受到发车位处罚后，与他并排发车。

舒马赫退赛后，罗斯伯格和迈凯伦的巴顿展开了激烈的争夺，后者采用更快的三停战略。罗斯伯格的两停看起来很难奏效，但是巴顿在进站时受到耽搁，给了德国车手喘息的空间并率先冲过格子旗。

2016：鱼雷科维亚特

Podium: winner Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 Team, second place Sebastian Vettel, Ferrari, third place Daniil Kvyat, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

2016年在上海比赛时，丹尼尔·科维亚特还是红牛车手，尚未被马斯克·维斯塔潘替换。他在发车时“乘虚而入”的超车激怒了塞巴斯蒂安·维特尔，因为那迫使德国人撞上了队友基米·莱科宁。

当俩人尾随获胜的罗斯伯格取得领奖台成绩后，他们在休息室的互怼立即成为经典的“火爆时刻”，德国人称科维亚特为“鱼雷”。

在队友丹尼尔·里卡多处于领跑的情况下遭遇厄运，在罗斯伯格发起攻击时爆胎后，科维亚特获得了他F1生涯里唯一一次领奖台。

本场比赛汉密尔顿因为发车位处罚而从最后发车，仅获得第七名。这帮助罗斯伯格在一场充满争议的世界冠军内斗中，扩大了早期的领先优势。

翻译/Vandy