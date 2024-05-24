F1：中国大奖赛成功回归为开拓东南亚带来可能性
F1拥有者自由传媒CEO格雷格·马菲表示，在着中国大奖赛回归“非常成功”之后，在东南亚开设新赛站的可能性正在日益提高
今年四月，F1自2019年后第一次回到中国上海比赛。整个周末逾20万观众，以及车迷制造的气氛令整个围场感到欣喜。
当时红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示“很高兴看到F1在中国这样重要的市场如此受到欢迎，F1在这里积累这样的受欢迎度绝对是可喜可贺的事情”。而F1官方表示，本赛季前五个比赛周末在中国的收视率比2023赛季同期增长2%， 社交媒体新关注者增加50%。
今年中国大奖赛见证了历史上第一位F1中国正式车手周冠宇首次主场比赛，而这位已经参赛三年的上海本土车手目标确保自己获得2025年及以后长久的比赛席位。据Motorsport中文网了解，中国大奖赛与F1管理公司正在就2025年以后继续在上海举行比赛的事宜进行磋商。
近期，泰国已经正式向F1表达了希望从2027或2028年起在曼谷举办街道赛大奖赛的兴趣。而且上周末的艾米利亚·罗马涅大奖赛期间，泰国总理赛塔·他维信现身伊莫拉，与F1总裁兼CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利就办赛事宜进行了接洽。
事后，他维信在社交媒体上公开写道：“根据泰国政府对于在不久的将来把F1赛事引入泰国的意愿，我访问了恩佐与迪诺·法拉利赛道，并与一级方程式集团的高管进行了讨论。这与我们将泰国置于国际赛事和活动的全球雷达上的政策不谋而合。”
本周四，马菲在摩纳哥大奖赛之前出席Autosport Business联合主办的“F1 in Depth”活动时表示谈及中国大奖赛的反响热烈，以及整个东南亚市场存在的可能性。
“我们很幸运能够在四年后的今年到中国比赛，”马菲说到。“赛事非常成功。（F1）在中国兴趣的大增，一部分原因是我们现在有了一位中国车手。”
“至关重要的是，有本土车手和本土车队比赛时，你会看到很大的文化认同。因此，我们对于中国市场的发展感到非常高兴。”
“但是，整个亚洲（对F1）很感兴趣，因为很多城市向我们表达了兴趣。在亚洲，正如你正确指出的那样： 有泰国、首尔，印度尼西亚也对我们很感兴趣。很多地方都想举办F1比赛。”
“我们真正关心的是我们的车迷在哪里、他们可能在哪里、谁能举办精彩的比赛、谁能负担得起举办比赛——以及所有具备这些元素的地方。我认为，在东南亚（除了中国之外）举办第二场比赛是非常容易的事情。”
本赛季F1赛道上有三名来自亚洲的车手，除了周冠宇之外，还有角田裕毅和亚历山大·阿尔本。阿尔本出生于英国，因为母亲来自泰国的缘故，他代表泰国参赛，并且刚刚与威廉姆斯续签了多年合约，确保了他将继续比赛至2026年之后。而他的女友何沐妮来自中国成都。
今年F1赛历破纪录地由24场比赛组成，已经达到《协和协议》允许的每年比赛的上限。而且近年来新分站赛不断增加，特别是美国已经拥有了三场比赛。在两条欧洲传统赛道——伊莫拉和赞德弗尔特——回归、美国市场得到真正开发、海湾地区增设沙特阿拉伯和卡塔尔之后，自由传媒——不久前刚刚收购了MotoGP——希望在亚洲已经有中国、日本、新加坡的基础上进一步开拓市场。
拉斯维加斯经验
值得一提的是，去年首次举行的拉斯维加斯大奖赛，F1也是主办方之一。而周四晚间，马菲与拉斯维加斯大奖赛的主要代表一起出席了“F1 in Depth” 活动，并解释了F1如何通过成为赛事推广方，来更好地了解车迷的需求。
“我们确实在很多方面改变了这项运动，”他说。“其中一个方面是，这确实是一项B2B业务，我们只是将产品交给当地的推广方，然后由他们进行销售。但随着F1TV和拉斯维加斯等推广活动的开展，我们越来越了解车迷。我们是一家直接面向消费者的企业，我们了解他们的需求。”
“这让我们能够更好地学习，并随着时间的推移更好地满足他们的需求，包括在拉斯维加斯。因此，我对我们在那里的合作感到非常兴奋。我认为这将是一个精彩的盛会。我希望（今年）比赛能像第一年那样惊心动魄。”
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