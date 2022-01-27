F1与新加坡大奖赛续约至2028年

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自从2008年第一次举办大奖赛，而且是以夜赛的形式，新加坡就成为全年最受关注的比赛之一。而在因为新冠疫情而无缘F1两年后，新加坡大奖赛在今年回到了赛历上，定于10月2日举行。

事实上一次新加坡主办方与F1续约是在2017年，当时签订了为期四年的协议，原本应该在2021年到期。不过，因为前两年的比赛没有进行，因此新合同可以理解为一份“2+5”的合约。去年11月，已经连续两年无法举办的中国大奖赛，也与F1达成了新的协议，将可以举办到至少2025年，尽管今年上海的比赛没有出现在赛历上。

新冠疫情爆发以来，F1方面积极与没能举行比赛的推广方洽谈，以促成比赛的回复，同时确保这项运动的长远利益。

另一方面，随着更多举办地加入，尤其是卡塔尔和沙特阿拉伯签订了大奖赛的长约，也增加了赛事举办权的竞争性。2022赛季，除了澳大利亚、加拿大、新加坡和日本重新被纳入赛历，美国的第二场比赛也将在迈阿密举行。