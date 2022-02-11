F1与巴林大奖赛延长合约至2036年

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2004年巴林第一次举办大奖赛。自那以来，除了2011年因巴林局势动荡而取消，其他年份都没有缺席F1赛历，包括新冠疫情下的2020赛季在萨基尔赛道连办了两场比赛。而此次签约，被认为是F1有史以来签订过的最长的合约。

去年，因为澳大利亚无法办赛，巴林接过了赛季揭幕战的举办权。3月20日，2022赛季同样将在萨基尔拉开序幕，而且在那之前还将进行一轮季前测试。

虽然F1在过去两年里受到新冠肺炎疫情的全球冲击，但自由传媒管理下的这项运动在近期捷报频传，已经与多家赛事推广方签订新的办赛协议，其中包括与中国大奖赛延长合约至2025年，新加坡大奖赛也续约至2028年。

上赛季，F1进一步开拓了中东地区的市场，先后举行了历史上第一场卡塔尔大奖赛和沙特阿拉伯大奖赛，并且与这两个主办国签下长期协议。此外，去年的阿布扎比大奖赛之前，F1也官方宣布亚斯码头将继续作为收官战的举办地点，有效期至2030年。

今年，在中国大奖赛连续第三年因为疫情而无法举办的情况下，F1将迎来创纪录的23场比赛组成的最长赛季，但显然日历上仍有开拓的空间。