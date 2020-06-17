由于新冠肺炎疫情，本赛季初的10场比赛已陆续被迫延期和取消。目前F1将于7月5日从奥地利开始重启2020赛季。而最初的前八场比赛已经确定将在欧洲以“闭门”的方式举办，不允许车迷现场观赛，并减少了F1到场工作人员的数量。

在参与最新一期“思考未来”（#Thinkingforward）系列访谈，探讨赛车运动在这一前所未有时期的领导力时，布朗表示自己对于车迷可以在2020赛季后段重返赛场观赛的可能性持谨慎乐观的态度。

“我们不会急于这么做，”布朗在国际汽联的视频会议采访中说道，“我认为之后的一些欧洲比赛的情况是乐观的，但我认为我们宁愿不计划这一点。”

“我认为，当我们去参加远距离的比赛时，我们可以开始希望我们会有车迷，但这也并非绝对打包票的事儿。”

“我认为在一个安全的环境中进行比赛至关重要。我们要环游世界，不能因为在一个国家遇到问题，就阻碍我们去到其他国家。我们会在这方面缓慢推进。“

“车迷对我们来说相当重要。我们确实想看到他们，因为他们增添了很多气氛。我想我们会慢慢来。我们不想急于做决定，然后等发现问题了再反悔。”

F1仍有希望在2020年举办15至18场比赛，并预计将在未来几周更新一版全新的赛程。布朗表示，拥有举办闭门赛事的能力是帮助赛季开展的关键。即便无法到场观赛，这也有助于娱乐车迷，增加他们的赛事参与度。

“全世界的情况都不一样。事实上我认为我们在赛季初期准备好接受准备空场比赛给予了我们更多的机会。”



“这不是最理想的，对任何运动来说都不是最理想的，因为粉丝是其中非常重要的一部分。但我们认为通过重新开启比赛，直播比赛等所有我们能想到的方式让车迷们获得参与感，要比什么都不做可取得多。”

“空场比赛让我们得以举办大部分的欧洲赛事。当然，随着我们所取得的进展，我们可以调整这一点，我们也逐渐摸清了我们在这一流行病中所面临的处境。”



“我们本赛季的前半段是以欧洲为基础的。而下半段的赛程仍然充满不确定性。我认为我们有信心在巴林和阿布扎比收官，但我们也仍在填补中间的空缺。”

翻译/小飞侠