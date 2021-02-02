F1“七冠”之师梅赛德斯3月2日发布2021新车

在连续七年包揽双料世界冠军之后，梅赛德斯将在今年第七次踏上卫冕征程。与法拉利、阿尔法·罗密欧跳跃式的新车项目名称命名不同的是，德国制造商没有因为技术规则改革推迟到2022赛季的影响，将延续其2010年以厂商车队身份重回F1后的新车名字序列。

当前梅赛德斯与刘易斯·汉密尔顿仍然就新合约的细节进行磋商，车队领队托托·沃尔夫表示，双方最晚在3月12日的季前测试开始完成签约即可。届时，德国车队将连续第六年由英国人与瓦尔特利·博塔斯搭档参赛。

2010赛季回归以来，梅赛德斯取得了106场大奖赛胜利，其中102场是在2014年F1进入混合动力时代后获得。

去年的W11赛车在17场比赛中13次胜出。根据规则，2021赛季将在很大程度上继续使用2020年的底盘，同时动力单元只有一次升级修改的机会。

尽管如此，今年的规则在空气动力学方面做了四处修改。梅赛德斯技术总监詹姆斯·埃里森在近期解释其影响时表示，如此细微的调整足以对赛车性能带来大影响，而且暗示可能让W12的性能回到2019赛季的水平。

“首先最重要的是后轮前方的底板边缘要裁掉一块三角形，”埃里森在梅赛德斯发布的视频中解释道。“你可能认为那看起来不是很大，但是等于让赛车每圈慢一秒。”

“然后还有其他三个变化。首先是后轮刹车导管上的翼片会缩短几毫米，它们本是非常强有作用的装置。这个变化将让赛车损失很多性能。赛车尾部扩散器下方的隔扇的高度被降低，令它们不能更加接近地面，失去原先的空气动力学密封性能。最后是导风板附近的底板前端，2020年底板上看起来像百叶窗的叶片是有空气动力学作用的，能够产生下压力，但是2021年要去除这些叶片。”