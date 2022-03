DTS第四季观后感：持续贡献F1流量，但有美中不足

上周五,正值第二次巴林季前测试阶段,这部Netflix纪录片第四季正式播出,重现了去年这个近年来F1史上最充满戏剧性和争议的赛季之一的精彩故事。不过车迷们比之前更明显地意识到,影片为了增加戏剧冲突,经过了细微的剪辑以及对时间线的修改,许多人对看到的内容表示不满和失望。

正是出于同样原因,马克斯·维斯塔潘去年10月称自己拒绝参与最新一季的录制,表示那些竞争是被“假造”的。正如我们在影评中所写道,世界冠军的缺席确实在一定程度上对新一季剧集造成了影响。当时,维斯塔潘的评价引发了大家对《Drive to Survive》中创意许可使用的争议。就在同一个星期,我写过适当使用创意许可并没有错,因为从总体来看剧集给F1带来了积极影响,在全世界范围内成为Netflix最顶尖的剧集,吸引了数以百万计新车迷。

不过,最新一季播出后,大家在感觉上似乎发生了一些变化。维斯塔潘在巴林表示自己不会更改退出剧集的决定,并补充说他“也许会收看最新季,看看它有多么过火”。

The Wolff-Horner rivalry could have done with more nuance instead of mud-slinging.

