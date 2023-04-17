多梅尼卡利承认布拉德·皮特的电影拍摄将给F1带来挑战
斯蒂法诺·多梅尼卡利承认，布拉德·皮特F1新电影的拍摄将会给本赛季的大奖赛比赛周末带来挑战，但将是推广赛事的重要方式。
这部未命名新片由《壮志凌云2：独行侠》幕后团队制作，并由刘易斯·汉密尔顿担任制片人和顾问。影片计划于接下来的几周中在银石的一个基地开始制作，一些场景会在真实比赛中拍摄，进程将围绕常规赛历进行安排。
布拉德·皮特、制片人杰瑞·布鲁克海默和导演约瑟夫·科金斯基去年在美国奥斯汀的比赛期间和车队领队们碰了面，之后双方一直就车队会以怎样的方式参与到影片中保持着讨论。
多梅尼卡利强调了影片对于推广这项运动的重要性，但他同时也谨慎地表示F1必须“控制”影片的制作，确保不会干扰到比赛周末的真实现场。
多梅尼卡利在F1投资人会议上表示：“这是用另一种方式去展示我们想要做什么，一些不同的方式。当我们开始和奈飞合作时，F1圈内说这是什么情况？这不是我们该做的。现在我们了解了它的力量。然后我们大大加强了在社交媒体上的投入，确保我们所有的车手和车队都在积极活跃地推广这项运动。”
“电影就是另一种手段。事实上，我们很快就会在银石开始拍摄，你会看到这是第一部真正和比赛结合在一起的电影。就制作而言，它会产生相当的干扰性，我们需要在某种程度上进行控制，不过这将以另一种方式显示出F1从不止步。”
Jerry Bruckheimer American film producer
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
自由媒体CEO 克雷格·马菲强调，F1不能完全倚赖奈飞《Drive to Survive》系列作为长期推广手段，电影是提高运动影响力的另一种方式。
“辛普森系列拍了20年，不过像这样长青的片子是很少的，”马菲说，“《Drive to Survive》很棒，但是我们不能永远只靠《Drive to Survive》去推广。你需要保持新鲜度，换换玩法。我认为这是我们的团队参与F1以来做的事情之一。多亏了斯蒂法诺，近来我们做了些不一样的事情，例如在Instagram和TikTok等等，我们保持了新鲜度，与众不同。”
“这部电影，和拉斯·维加斯一样，将达到全然另一种境界。尽管《Drive to Survive》在全球吸引了大量车迷，不过当我去到一些地方，还是有人会‘呵？’它的观众群是有限的。在这个群体中也许很大，但还没有那么大。“
”一部布拉德·皮特的电影，还有刘易斯·汉密尔顿作为顾问，布鲁克海默作为制片，以及《壮志凌云2：独行侠》的导演，我们已经看到一些他们将要做的事情，会怎么对付赛车。他们使用了《壮志凌云2》的拍摄技术，绝对会不同凡响。”
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