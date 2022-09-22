角田裕毅具备领衔AlphaTauri的能力吗？

载入语音播放

AlphaTauri领队弗朗茨·托斯特已经表示，一段时间以来，车队的计划一直是延用角田和皮埃尔·加斯利的阵容。法国人已经在六月确认将会留队，同时也在等待重返红牛的机会。

几周前角田曾表示，自己的未来将由 “幕后因素”所决定。即便本赛季难有出彩的表现，但日本小将仍然非常认可自我。自西班牙之后，他便再未有积分入账，但在激烈的中游集团竞争中，整个AlphaTauri的表现与12月前相比，更为苦苦挣扎。

就目前的情况来看，AlphaTauri将在2023年维持角田和加斯利的阵容不变，只不过情况依旧存在变数。众所周知，Alpine将加斯利列为第二个车手席位的首要候选人。而只要有合适的替补人选到位，红牛将很乐于从其姊妹车队中放走法国人。

由于国际汽联拒绝在“超级驾照”规则上做出让步时，AlphaTauri考虑将IndyCar车手科尔顿·赫塔作为候选人的计划不得不被搁置，似乎预示着加斯利将留下。然而，在红牛顾问赫尔穆特·马尔科与尼克·德弗瑞在上周末见面之后，很明显他们仍在寻找替代加斯利的选项，以允许他转投Alpine。

如果加斯利离开，那么面对2023赛季，角田将是队内经验最丰富的车手和实际意义上的领袖车手。对于一位经常因脾气而上新闻，并且仍在成长中的车手来说，这将是一个身负重任的角色。而角田承认，他或许很难像加斯利刚开始的那样做到这一点。

“我不指望能像皮埃尔那样马上就能表现出来，或者直接给车队反馈，” 日本小将在赞德弗尔特时表示，“但目前我正在尽可能多地向他学习。不过，我还是有很多地方可以向他学习。目前，我们面临着同样的问题，那就是尽可能地促进赛车，以便在整个比赛周拥有更稳定的速度。”

角田的发展还有很长的路要走。尤其为了让他更好地融入车队，红牛在上赛季中途便让他从英国搬到了意大利。这是一个如此重要的举动，以至于AlphaTauri在宣布他2023年事宜的新闻稿中上也提到了这一点和他此后的进步。

这为角田营造了良好的工作环境。AlphaTauri是一支没有红牛或其他领先车队压力的小车队。同时，车队领队弗朗茨·托斯特懂得如何让车手发挥最大潜能。加斯利身为角田的队友，他不仅帮助他提高了比赛水平，还在赛道之外与他建立了良好的友谊。

“他对待F1的态度或许更认真了，这是正确的方法，”加斯利在夏休前的一次采访中告诉Autosport。

“如他所言，我确实对他产生了影响，向他展示了这项运动所需要的那种奉献和投入。今年，我们一直作为一个团队工作，去年我们还有点单独行事，因为没有太多的经验。他当时对这项运动还不太熟悉。”

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“今年，我认为他对我们真正需要提速的地方有了清晰的想法和更清晰的反馈，所以我们可以共同努力，改进我们现有的套件。”

AlphaTauri的技术总监乔迪·埃金顿也注意到了这一进展。在谈及角田时，他表示：“随着他明白了很多事情，更多的事情开始有了变化。他对自己想要的赛车也有了更好的认知。这需要时间，对任何车手来说都是如此。”

我们已经看到了他在F1中的闪光点。他在去年巴林令人印象深刻的处子秀，以及在阿布扎比最后冲到第四的表现都非常引人注目。2022年赛季他的表现已经向前迈进了一步，即使这没有从积分上反映出来。

伊莫拉是今年被忽略的一场比赛，但他在一条超车非常困难的赛道上，从第16名发车一路追至第7名。与去年相比，他与加斯利的积分差距也缩小了。加斯利得到了22分，他得到11分，但他相信如果没有沙特阿拉伯和阿塞拜疆的故障，差距会更小。

对于角田来说，最大的挑战将是倘若加斯利离开，如何将潜力转为领导车队的技能。他以直率的性格赢得了世界各地车迷的青睐。正如加斯利所说的，“任何从他的脑海中闪过的东西都会在0.1秒后从他的嘴里说出来”。但能否挺身而出成为AlphaTauri的领军人物，对于他在红牛的长期未来将是一项关键的考验。

托斯特在官宣角田的新闻稿中表示，他认为车手需要三年的时间来完全适应F1的生活。这将意味着下赛季，角田将有充分的理由展现自己不可否认的天赋，并且可能是作为法恩扎团队的领袖。

翻译/小飞侠