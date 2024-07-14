汉密尔顿戏剧性的英国大奖赛胜利是否为F1电影指明方向？

俗话说，现实远胜于虚构，这一点显然任何体育迷都能娓娓道来，无论是泰格·伍兹克服伤病和个人困境赢得个人的第五个美国大师赛冠军、利物浦在2005年欧冠决赛中逆转半场三球落后的劣势战胜AC米兰，还是新英格兰爱国者在2017年超级碗的最后一节中扭转25分的劣势击败亚特兰大猎鹰，都足以力证这点。

多年来F1也上演了不少情节曲折离奇的精彩情节，从汉密尔顿在巴西的最后一弯超车锁定2008年世界冠军，到18岁初出茅庐的马克斯·维斯塔潘在2016年代表红牛的首场比赛收获首胜，再到备受争议的2021年阿布扎比收官战中，这两位车手激烈的冠军争夺以前所未有的方式收场。

今年的英国大奖赛周日，泪流满面的汉密尔顿在时隔945 天后再度收获胜利，在崇拜他的家乡观众面前创纪录地第九次赢得英国大奖赛冠军。在经历了2021 年惨痛的争冠失利之后一段长时间的胜利荒后，他用实际行动回答了他对自己是否还足够优秀或能否再次获胜的存亡疑问。

这是一场如假包换、激情澎湃的体育大戏。卓越、克服失败和自我怀疑，最终引发了我们从未见过的、这位F1最成功车手的情绪爆发。而汉密尔顿这一载入史册的时刻，也正值由布拉德·皮特主演、这位七届F1世界冠军本人担任联合制作的备受瞩目的好莱坞F1题材电影《F1》恢复拍摄。

Actor Brad Pitt during filming for an upcoming movie Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

电影中名为APX GP的虚构车队回归围场并进行实地拍摄，例如皮特和联合主演达姆森·艾德里斯现身媒体混合采访区，进行赛后F1媒体采访环节的拍摄。今年这部电影还将在包括亨格罗林、斯帕、墨西哥城、拉斯维加斯和阿布扎比进行拍摄。

在F1赛事现场拍摄，并邀请汉密尔顿为剧本提供意见，都表明了这部电影希望呈现身临其境场景和真实性的愿望，实属难能可贵。

银石的周日，这部拟定于2025年6月上映的电影也发布了首支预告片，让人们得以一窥2023赛季漫长拍摄的成果。

正如乔·科辛斯基-杰里·布鲁克海默出品——俩人是广受好评的《壮志凌云：独行侠》背后的主要功臣——通常受到的期望那样，预告片的动作镜头看起来很精彩绝伦，其采用的先进摄像机和剪辑技术无疑会让F1在大银幕上大放异彩。

不过，皮特饰演的主角桑尼·海耶斯和凯瑞·康顿饰演的尚未透露姓名的角色之间的开场对话，对于赛车迷来说可能更像是一个危险信号。海耶斯宣称APX GP需要“为战斗打造赛车”。面对角色疑似为技术总监或首席设计师的康登提出的关于安全的问题时，他反驳道：“谁在乎安全？”

虽然这只是这部正在制作中的电影中的一小部分，但上述对白并不能给那些渴望一部真正F1电影的人们注入信心。事实上，对于这部“退役的老前辈回来指导新秀”为主题、《独行侠》赛车版本的电影，铁杆F1车迷可能需要管理他们期望值。

他们也希望这部鲁克海默首次尝试制作的赛车电影能避免和其之前作品的太多相似之处。1986年，由托尼·斯科特执导、布鲁克海默联合制作的《壮志凌云》大获成功之后，俩人又与汤姆·克鲁斯合作拍摄了车轮版《雷霆壯志》（Days of Thunder），那部电影在当时看起来很壮观，但情节却很单薄。

cars being filmed for new F1 film APEX starring Brad Pitt Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

然而，这部电影的预告片引起了人们的广泛兴趣，仅仅在72小时内，F1的官方YouTube频道就获得了400万的观看量。这表明人们对此抱有兴趣，而且这部电影被简单地命名为《F1》，使用了官方标志等等，其显然是为了在Netflix衍生的主流推广成功的基础上，再接再厉开展营销。

制作一部既能吸引大众又能吸引纯粹的赛车主义爱好者的电影似乎是一项不可能完成的任务。因此专注于前者而不是向后者反复说教是可以理解的。

但正如汉密尔顿周日下午在16.4万名车迷面前所展现的那样，没有什么能取代真正的、无拘无束的体育赛事的戏剧性。

车迷们也必定会期望F1的真实故事情节和汉密尔顿二十年的经验，能够为《F1》背后的创造力提供一些灵感，并为剧本注入已经承诺的真实性。

翻译/小飞侠