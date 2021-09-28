迈凯伦：悲痛的诺里斯将重整旗鼓为更强大的车手

上周日在索契赛道，这位年轻的英国人从杆位位置出发，看起来有可能赢得他的第一场F1比赛，因为他在最后阶段将刘易斯·汉密尔顿挡在了身后。

但在距离完成比赛只剩几圈时出了大问题——一场大雨降临，诺里斯和车队行动太晚，没有及时换上半雨胎。

这一延迟让诺里斯损失掉了很多时间，也最终将胜利拱手让与汉密尔顿。诺里斯的最终成绩是第七位。赛后，他承认自己 "很悲痛"。

两周前在蒙扎赛道，诺里斯错过了获胜的机会。而在同场比赛中，队友丹尼尔·里卡多取得了胜利。本次在索契的比赛让他难以接受。

但迈凯伦车队负责人安德烈亚斯·塞德尔相信，诺里斯不会把失利放在心上，他和迈凯伦车队都将从俄罗斯大奖赛中走出来，并为未来做好准备。

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

当被Motorsport.com问及最近的挫折会带来怎样的影响时，塞德尔表示："我认为这将使诺里斯和车队更加强大。因为作为一个团队，这种时刻学到的东西最多。”

"如果一切按计划进行当然会更轻松。这样的时刻当然会带来巨大的失落感，但这也是一个学习的机会。下次我们和兰多作为一个团队将配合得更好。

"这是赛车运动的一部分。青年赛事没有什么不同，这种事会发生，也会伴随有巨大的失落感，尤其是当他（诺里斯）距离获胜如此之近时。但我认为他和团队都足够有经验，不仅能够从中恢复，还能够变得更加强大。"

当时，随着圈数的减少，胜利似乎已经是诺里斯的囊中之物，身后的汉密尔顿只能努力接近迈凯伦赛车。

如果地面干燥，没理由不认为诺里斯无法继续保持领先。但塞德尔说他不会浪费时间去设想原本可能发生的事情。

"我不是一个会把精力浪费在‘本可以’、‘本应该’上的人。"他好。"我需要看清事实，理性分析什么是我们本可以做得更好的，然后重新来过。”

"我没有浪费任何时间去考虑那些‘本可以’，不会去想他是不是‘本可以’赢得第一场比赛。诺里斯对比赛的结果很失望，我们也很失望，对最后的三圈特别失望。但是受挫和失望的情绪并不能催人前进"。

塞德尔表示，他一直清楚，迈凯伦在取得更好成绩的路上时常会遇到阻碍，但他认为，长远来看，这只会有好处。

"这是旅程的一部分，你必须接受，竞技体育不可能永远走上坡路，"他说，"这在赛车运动中是正常的。但身处其中，当然会很失望。但这也是一个保持谦逊、脚踏实地的机会。”

"重要的是我们要尊重所有的竞争对手，不断学习。我想再重申一下，我对从车队看到的一切都非常满意，也非常有信心。只要车队的各个方面顺利就位，我们将有能力再次与红牛和梅赛德斯抗衡。

"当然，我很高兴看到现在我们已经偶尔——也取决于赛道——实际上处于争夺杆位或比赛胜利的位置。”

翻译/Chloe