DAS将在2021年被禁

本次季前测试开始至今，最大的话题就是梅赛德斯的转向设计，它通过方向盘向前推和向后拉来调节前轮的前束角。

梅赛德斯已经与国际汽联就DAS的合法性进行过核实，后者认为它是可以使用的，因为这个装置只调节前轮的转动角度。

当竞争车队现在正考虑是否要复制这个创意，还是以前束角非法地调整悬挂为由提出挑战的时候，突然发现国际汽联已经禁止车队从2021年起使用任何类似的装置。

2021年的F1规则在去年年底公布，非常清楚地规定车轮转动角度的任何改变只能由方向盘通过特定的旋转方式完成。

F1《技术规则》中新的10.5条例写道：“根据相联悬挂部件内侧附件的位置保持固定不变，转动车轮的重新对准必须唯一地由单个方向盘的旋转功能的单一功能完成。”

消息人士确认，这种规则的解读意味着DAS及类似系统将不能使用。

尚不明确的是，这一针对2021年的额外规则是整理当前规则中某些地带的普通流程，还是国际汽联几个月前就对梅赛德斯的计划产生警觉的结果。

DAS获得一年的宽限期之前，F1方面近期刚刚评价说，激进设计想法得到如此长的自由不会长期发生。

本月早些时候，F1运动事务主管罗斯·布朗表示，未来的管理能够快速做出反应，取缔明显钻规则漏洞的设计想法。

“如果一支车队想出了以前从未构想过、从未被想象过的方案，并且违背了试着完成什么的整套准则，管理体系得到其他车队足够的支持，就会进行取缔。这是一整套不同的理念，”他表示。

“到时候会怎么样，想钻空子的人只能问自己，‘我要冒着被停用的风险来使用用这个吗？’还是我要告诉国际汽联吗，因为之前没有人想到过？”