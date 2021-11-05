保时捷加入F1的条件现在“正实现”

拥有保时捷和奥迪品牌的大众汽车集团最近参与了与国际汽联和现役F1制造商的会议，对于从2026年起参赛的可能性进行了讨论，届时将启用新的引擎规则。

在尝试制定新规则以取悦现役车队和F1以外车队方面已经取得了进展，作为一种妥协，MGU-H将被放弃。但是商讨仍在进行中，其中仍有一个关键问题是新制造商可能获得的潜在优势，以确保他们不会在与拥有更多当前涡轮混合动力经验的对手竞争时，处于绝对的下风。

保时捷多年来一直在权衡是否参与F1，并为2021年开展了一个引擎项目。该项目可以将其WEC引擎转换为大奖赛使用。然而，当F1放弃了对规则进行调整的想法时，保时捷的计划被放弃。

虽然最近的会议一直由首席执行官Oliver Blume监督，但新任命的赛车运动副总裁Thomas Laudenbach现在大量参与决策过程。他说，在下一代动力单元的规则中，保时捷承诺参加锦标赛所需的因素正在逐步到位。

Porsche F1 fantasy concept Photo by: Camille De Bastiani

这些因素涉及到F1赛车与公路车技术相关的能力，而保时捷正在推动增加涡轮混合动力装置的电气化元素。

Laudenbach告诉包括Autosport在内的部分媒体。"如果你展望一下未来，看看汽车制造商宣布的有关他们希望在未来销售的电动汽车的份额，我认为一级方程式赛车向电气化转变是非常重要的。

"是的，很明显，你不可能用（完全）电池电动车做这样的形式。我们都知道这一点。但需要更优先考虑动力系统的电动部分。这很重要。“

"作为一个OEM，你想在赛车运动中展示自己，它需要与道路上发生的事情相关。从我现在知道的情况来看，国际汽联朝着这个方向迈出了一大步。这将会有所帮助。"

Thomas Laudenbach, Vice President Porsche Motorsport Photo by: Porsche Motorsport

Laudenbach强调说，除了最近推出的成本上限之外，F1还需要进一步采取限制开支的措施，以增加保时捷承诺的可能性。

这将有助于平衡增加动力单元的电力容量的成本，劳登巴赫建议在内燃机中使用更多的标准化部件。

他继续说道。"我们正在考虑（F1），这不是什么秘密。我们正在与国际汽联交谈，这不是一个秘密，可以说，我们正在认真考虑它。但目前还没有做出决定。“

"据我所知，很多事情都在向有关一级方程式的正确方向发展--电气化或动力系统的电动部分是多么重要。我们希望看到发动机中有更多的标准部件，电动部件的自由。

"是的，从我们知道的情况来看，我提到的许多因素，它们可能会成为现实。"

Porsche F1 fantasy concept Photo by: Camille De Bastiani

虽然Laudenbach在奥迪运动部工作八年后回到保时捷，接替弗里茨-恩辛格，强调尚未作出最终决定，但他估计制造商不能 "等待太久"。

”有一点很清楚，如果做出这样的决定，你不能等太久，因为如果你想在2025年比赛，你必须在某个时间开始。这就是我们的情况，“他表示。

"如果有人真的想作为动力单元制造商进入这个锦标赛，你总是应该把它与规则的重大变化结合起来，这样每个人都必须做出步骤，你不是唯一的一个。

"这也不是一个秘密，如果你看一下公关价值、粉丝群和广告价值，一级方程式赛车与其他系列相比是非常好的。这一点是毫无疑问的"。

翻译Vandy

Porsche F1 fantasy concept Photo by: Camille De Bastiani