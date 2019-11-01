凯利：F1赛程场数”没有神奇的数字“

下个赛季尽管德国大奖赛确认退出，但伴随着荷兰和越南的加入，单赛季的大奖赛数量将会达到22场，创下一个全新的纪录。

有迹象表明，Liberty Media希望在未来几年内将这一数字增加至24或25。但凯利表示，目前对此还尚未有明确的目标，同时承认参与者并不希望进一步扩张赛历，因为那将给工作人员带来压力。

“我们认识到，这项运动存在许多损耗，因此比赛的数量是有限制的，” 在F1公布2021年规则之前，凯利向华尔街的分析师透露，“我们并没有一个神奇的数字。我们认为我们还有一点能力，尽管我们知道当你问一支车队或一位车手，他们最后会说他们宁愿要21场，而不是22或23场。”

“当我们要迎来22场比赛的时候，我们采取了一些措施来减少一些消耗。我们在巴塞罗那有一次季前测试，我们把它压缩了。以前是整整两周，现在被缩短了。同时也减少了一些耗时耗力的季中测试。”

“我们试图让大家在周末的负担小一点，让他们的时间更灵活一点。对于推广者来说，拥有为期三天的比赛很重要。但我认为我们可以调整前端，让他们的到达时间更具有灵活性。这样我们可以在赛历上抽出几天时间，而不会削弱这项运动对于车迷来说的魅力，并让它对于车队、车手和每个参与者来说更易于管理。”

凯利透露，未来对于F1存有潜在兴趣的赛道还在增加中。

“我们认为，随着这项运动的需求和全球性质，以及我们在市场上所追求的增长，我希望确保我们不会以牺牲欧洲这样的传统阵地作为代价。我们刚刚完成了两场历史悠久的欧洲比赛，蒙扎和银石的长期续约，并与西班牙又续签了一年。”

“我们希望保持这一势头，但我们确实希望在亚洲和美洲实现扩张。我想如果我们能找到合适的比赛，我们希望能把握住机会。”

“令我们满怀热忱的是，我们对举办比赛的地方有着广泛的兴趣。可以说在过去的一年多里，这种兴趣有所增长。除了南极洲，我们几乎在每个大洲都有过讨论!

“但很明显，我们增加比赛的能力非常有限，所以现在的需求超过了供给。我们绝大多数的比赛是长期协议。并且我们希望它们是长期协议。我们重视这种长期的合作伙伴关系。

“话虽如此，我们始终相信会有一些变数。如果你看看明年，我们将拥有赞德沃特和越南两场全新的比赛，而德国将会退出赛历。”

“我认为比赛质量重于数量。当我们在一个地方增加比赛时，我们想要确保它能给这项运动带来一些特别的东西。我们认为越南是一个非常令人兴奋的国家，可以扩大我们在亚洲的版图。那是一个充满热情的国家，我们认为那将是一场伟大的比赛。而赞德沃特是一份为期三年的合约，他们三年的票已经全都卖光了。”

同时凯利透露，在迈阿密戴德郡委员会周二召开会议后，举办迈阿密大奖赛的计划仍然悬而未决。当地政界人士和居民继续对该活动表示反对。

“我们仍在交涉，”他说道，“我们仍需克服一些明显的障碍。我们昨天刚刚进行了一次投票，产生了一些新的问题，有待我们努力解决。这件事仍然在推进中。”

翻译/小飞侠