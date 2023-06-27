巴顿相信“不稳定的”佩雷兹已经争冠无望
简森·巴顿已经断定塞尔吉奥·佩雷兹无法在F1年度冠军争夺中追赶上马克斯·维斯塔潘，而2023年的冠军“肯定”会被荷兰人夺走。
佩雷兹自5月份在迈阿密大奖赛上获得杆位以后，状态极其糟糕。在那场比赛中，尽管积分榜领头羊维斯塔潘的发车位置只在第九位，但他还是输了，而自那场比赛以来，这位墨西哥车手连续三场比赛未能进入Q3。
佩雷兹同样在比赛日也挣扎，他在摩纳哥、西班牙和加拿大获得的总积分仅排在第七，不到队友的三分之一。
当被Autosport询问佩雷兹当前的困境时，巴顿表示：“当马克斯看到自己的队友度过艰难的周末时，这只会增强他的信心。这三个周末——没有人追上马克斯，他一骑绝尘，冠军绝对是他的。“
“佩雷兹怎么了？希望他能恢复过来。我们都希望有人能够与马克斯竞争，我们希望看到佩雷兹的出色比赛。他速度很快，只是不连贯的状态影响了他。“
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
在最近的加拿大大奖赛后，2009年世界冠军巴顿在接受天空体育F1采访时表示，他原先对佩雷兹“有更多的期望”。这位红牛车手从第12位前进到第六位，只是凭借巧妙的进站策略，而不是通过超车。
当被Autosport/Motorsport.com问及佩雷兹的席位可能变得多危险时，特别是考虑到赫尔穆特·马尔科出了名地在更换车手时勤于“扣板机”，他说：“我不认为他会在今年被更换。但是，在今年年底，谁知道呢？你会让谁接替？这是一个棘手的问题。“
”显然，他们有丹尼尔·里卡多作为大使，但我不知道他们是否愿意让他顶上去。他们会AlphaTauri提拔车手吗？如果是的话，会是谁？尼克·德弗瑞斯并没有像他们想象的那样有竞争力，你会让角田裕毅加入A队吗？
“这对他们来说很棘手，但我必须同情他。三场比赛中他的成绩都低于正常水平，这很艰难。”
翻译/Holiday
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