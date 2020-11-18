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巴顿：耐力赛洗礼令阿隆索更擅长团队合作

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巴顿：耐力赛洗礼令阿隆索更擅长团队合作
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, Grand prix editor
Co-author: James Newbold

简森·巴顿相信，凭借在耐力赛场积累的经验，费尔南多·阿隆索在2021年重返F1后将“大不一样”，且更擅长团队协作。

这位两届F1世界冠军将于明年代表雷诺车队重返F1。在2018年决定退出这项运动后，西班牙人曾积极投身于其他赛车运动。

阿隆索与丰田车队两次赢得了勒芒24小时赛冠军，并与塞巴斯蒂安·布耶米和中岛一贵一起赢得了国际汽联世界耐力锦标赛冠军。

今年年初，阿隆索还代表丰田上演了达喀尔拉力赛的处子秀，并再次参加了Indy 500。但从明年开始，他将把注意力重新转移到与雷诺共同征战F1上。

西班牙人并不是第一个在尝试不同系列赛后返回F1的车手。基米·莱科宁在2009年离开法拉利后有着相同的经历，在2012年重返F1之前，芬兰人曾在拉力赛和纳斯卡进行了试水。

身为阿隆索2015年在迈凯伦的队友，2009年世界冠军巴顿认为离开F1的日子会让西班牙人有所受益，就像莱科宁一样。

”（莱科宁）离开F1，花了几年的功夫才意识到F1有多好。” 巴顿在接受Motorsport.com采访时表示。“这就是他回去的原因，也是费尔南多回去的原因。这对他很有帮助，我相信费尔南多回来后会成为一名更出色的车手。”

“无论是作为一名赛车手，还是他与车队合作的方式，我认为他都会变得不同。这将会很有趣，因为换作四年或者三年前，你不会希费尔南多在你的车队里。但现在我觉得他更善于团队合作，也明白了这是成功的必要要素。”

巴顿在2016赛季结束后从F1退役，并在2017年的摩纳哥大奖赛上“客串”了一把。此后英国人便一直专注于运动车赛事。

2018年，英国人还完成了自己的勒芒24小时处子秀，并赢得了该年超级GT赛事的冠军。本月早些时候，他又代表以自己命名的Jenson Team Rocket RJN车队在银石举办的英国GT赛事中首次亮相。

当被问及是否希望自己在F1赛场上跑得更久时，巴顿表示：“这很有趣，因为看看现在的F1，我会心想，‘我希望自己能再跑几年’。

“但是回顾过去，你很容易就会忘记我为这项运动付出了那么多，我花了17年的时间在这项运动上，在结束的时候，我真的很累，精神上已经枯竭了。

“我需要退出。2014年底，我对我的伙计们说，‘我要退役了，我受够了。’他们说，‘不，不，不，再跑一年。’2015年底，我度过了美好的一年，但我想，‘不，我想离开。’他们说，‘不，只需要再跑一年。’

“2016年过半的时候，我们已经没戏了，我知道那是正确的时间，因为在年底之前，我已经认为我跑得太多了。

“当时是退役的正确时机。我应该回去做开一两年吗？也许吧，但我在日本的比赛很开心。感觉轻松多了，也有趣多了。”

 

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Series Formula 1
车手 费尔南多 阿隆索 , Jenson Button
Author Luke Smith

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