布莱切斯决心卸任F1商业总监

2016年一月，当自由传媒接管F1后，ESPN前总裁布莱切斯被宣布出任商业总监的角色。自那以后，他与主席兼CEO切斯·凯利、竞赛总监罗斯·布朗构成了“三驾马车”的管理体系。而他的工作集中于助长这项运动的主要收益源，即办赛费、赞助和播放协议。

去年很明显的是，这位四个孩子的父亲希望减少驻扎伦敦和旅行前往比赛的时间，而是能有更多时间在美国陪伴家人。

去年的阿布扎比大奖赛期间，凯利承认布莱切斯因为离家在外而遇到了问题，而最后一场比赛结束后，（F1高层）会对他的未来进行讨论。

“在肖恩方面，我正在商量，”当被Motorsport.com问起时，凯利回答说，“我们正在处理。现在还没做出任何决定。显然肖恩过着不寻常的生活，他的家庭生活在美国，而他住在伦敦。”

“我认为他很享受他完成的事，他享受他的经历。我认为他对未来很激动，对我们要做的事情很兴奋。现在我们没有喘息的机会。所以等我们过完这个周末，回到伦敦，我们会有机会来商讨接下来怎么做。但是我们还没有做出任何决定。”