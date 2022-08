托托：脑损伤风险意味着FIA必须对海豚跳采取措施

FIA正在推动修改2023年技术规则,要把地板边缘提高25毫米来帮助解决赛车弹跳问题。不过,这一提议没有受到大多数车队的欢迎,他们担心这将迫使车队重新设计赛车,而此举既没有必要又昂贵。

夏休期之前,FIA主席穆罕默德‧本‧苏拉耶在努力争取各支车队和车手们的支持,希望大家能够更理解眼下的情况,一起找出最终能够真正解决问题的实施方案。虽然一些车队更倾向于将地板提高10毫米的方案,但没人能保证本·苏拉耶会同意折中方案。另一方面,针对如果FIA坚持实施原始方案,也展开了采取法律行动维权的讨论。

不过,梅赛德斯是这一事件上支持FIA地车队之一。车队领队托托‧沃尔夫表示,周六在亨格罗林会议上,他和本·苏拉耶收到了一份医疗报告,让他充分确信FIA的原始方案不能做出让步。

“大家都在讨论各种游说方向,不过我想从最根本上说,我们到底在讨论什么?”他表示,“FIA委托医疗团队就海豚跳进行调查研究,医生的总结是,1至2赫兹频率的跳动持续几分钟,就可能导致脑损伤。我们是6至7赫兹要持续几小时。所以答案很清楚:FIA需要就此采取行动。”

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images