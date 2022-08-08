托托：脑损伤风险意味着FIA必须对海豚跳采取措施

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FIA正在推动修改2023年技术规则，要把地板边缘提高25毫米来帮助解决赛车弹跳问题。不过，这一提议没有受到大多数车队的欢迎，他们担心这将迫使车队重新设计赛车，而此举既没有必要又昂贵。

夏休期之前，FIA主席穆罕默德‧本‧苏拉耶在努力争取各支车队和车手们的支持，希望大家能够更理解眼下的情况，一起找出最终能够真正解决问题的实施方案。虽然一些车队更倾向于将地板提高10毫米的方案，但没人能保证本·苏拉耶会同意折中方案。另一方面，针对如果FIA坚持实施原始方案，也展开了采取法律行动维权的讨论。

不过，梅赛德斯是这一事件上支持FIA地车队之一。车队领队托托‧沃尔夫表示，周六在亨格罗林会议上，他和本·苏拉耶收到了一份医疗报告，让他充分确信FIA的原始方案不能做出让步。

“大家都在讨论各种游说方向，不过我想从最根本上说，我们到底在讨论什么？”他表示，“FIA委托医疗团队就海豚跳进行调查研究，医生的总结是，1至2赫兹频率的跳动持续几分钟，就可能导致脑损伤。我们是6至7赫兹要持续几小时。所以答案很清楚：FIA需要就此采取行动。”

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

不过，尽管FIA医疗报告中显示了这些证据，部分车队并不认为明年真的存在这一安全问题。法拉利认为从比利时大奖赛开始，车队将要严格遵守空气动力学振荡指标（AOM），这一计划将足够解决最糟糕的海豚跳问题。

法拉利竞赛总监劳伦特‧马基斯说：“我觉得当我们讨论安全问题时需要非常小心。我想上次我们讨论的时候大家都在这个（新闻发布会）现场，讨论“光环”系统这些东西。未来还有一些重要议题需要讨论：防滚杆或者其东西。所以我想你需要把这些与我们和车队、和FIA讨论的关于如何解决海豚跳问题的内容区分开。在解决海豚跳方面，（将在斯帕实施的）技术指令能够很好地完成任务。”

虽然梅赛德斯最近几场比赛没有受到严重的海豚跳影响，但是沃尔夫认为如果觉得海豚跳问题已经完全解决了，这种想法是错误的。

“我依然从根本上坚信FIA和我们必须采取行动，”他补充道，“我不是想要在斯帕就这么做，或是在稍后碰到那些不像传统赛道那么平顺的赛道时进行，我们还没有做任何工作，然后有人说：‘好吧，现在太迟了。’

“现在争论的问题是最近几场比赛中，并没有海豚跳或者弹跳问题。不过这不算数，因为银石、保罗‧里卡德、和奥地利本来就不是会遭遇弹跳的比赛。”