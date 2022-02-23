博塔斯感到作为阿尔法·罗密欧领袖车手身负“重任”

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在为梅塞德斯效力的五个赛季中，芬兰人赢得了10场胜利，58次登上领奖台。而他的队友汉密尔顿则赢得了四个世界冠军。

随着梅赛德斯选择了其青训车手乔治·拉塞尔成为英国人的新队友，转会阿尔法·罗密欧的博塔斯将成为车队的领军人物，并与中国新秀车手周冠宇成为搭档。

这位32岁的芬兰人表示，他对于在自己的职业生涯中首次成为车队中经验最丰富的车手感到无比兴奋。

“阿尔法·罗密欧在汽车行业和赛车领域都有着悠久的历史，所以为这一品牌驾驶是一项重大的责任，”博塔斯说道。

“事实上，在我的职业生涯中，这是我第一次成为车队中拥有更丰富经验的车手。我认为是时候了，因为我即将开始我的第10个赛季。所以，我绝对认为我有责任指导车队，帮助车队，并付出我的一切。”

虽然阿尔法·罗密欧以其在辛维尔的出色设施而闻名，但车队的规模总体较小，与博塔斯此前所效力的庞大的梅赛德斯相差甚远。

当被Motorsport.com问及如何比较这两家工厂时，博塔斯表示，他一开始对阿尔法·罗密欧减少后的员工数量感到惊讶，但也指出，紧凑的车队规模也有一些优势。

“我看到了他们又大又好的设施，显然是从宝马时代延续下来的。我认为他们在工厂上投入甚多，所以拥有很棒的风洞和设备，”博塔斯表示。“也许让人有点惊讶的是，工厂里的人少了不少。工厂的各个部门都没那么忙了，人员也减少了。”

“当然它的规模要小一些，但我觉得它也有一个优势，那就是你对不同事物的反应速度更快。你不需经过10个人，你可以只问一个人，然后说我们需要做什么。所以这点很不错。”

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Davide Cavazza

阿尔法·罗密欧正在努力追赶进度的另一项目就是其全新的车手驾驶模拟器。瑞士车队早在2019便采购了这套设备，但其运营由于受到新冠疫情的影响有所耽搁，直到2021赛季才开始真正积极地投入使用。

博塔斯承认，模拟器仍然需要进行一些工作来微调与现实世界的相关性。

“我们还有很多工作要做，实际上我们已经开展了很多模拟工作，尤其是在最初的几天，都是关于尝试开发模拟器，而不是真正地测试赛车，”博塔斯解释道。“对于新车，我们所做的工作只是一个预估，因为我还没有在干地环境下真正地驾驶过新车。”

“在巴塞罗那测试之后，我们会回去将尝试开展一些相关的工作。硬件和软件是一台好的模拟器所需要的一切，但它仍然需要做一些微调。”

翻译/小飞侠