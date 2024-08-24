博塔斯专访：在过去我就像机器人一样工作，但很高兴我已经走出来了
一位留有鲻鱼发型的赛车手讨论有关他F1，红酒，咖啡，自行车的未来——不要把生活聊的太严肃
瓦尔特利·博塔斯对自己在F1的未来很淡定。还不知道自己是否会在2025年继续参赛，而且竞争对手车队的席位也越来越少，博塔斯要是有焦虑情绪也很正常。然而，正如我们在英国大奖赛采访时他所指出的，"这不是他第一次面对这种情况”。
这位芬兰车手本月底将年满 35 岁，目前在车手积分榜上排名垫底，还没有为索伯车队拿到任何积分。但博塔斯知道，在F1世界里事情瞬息万变。就像2017年1月，在尼科·罗斯博格令人震惊地宣布退役后，梅赛德斯在最后时刻签下了他接替德国人。
在梅赛德斯效力期间，博塔斯恪守规定，但当我们在索伯的Motorhome里交谈时，他漂白的鲻鱼须从帽子下探出。现在他对自己不那么严肃了，也许这就是他放松的原因。
"很明显，每个人都是不同的，"当我们讨论他今年早些时候为打车平台Uber拍摄的一则调侃广告时，他说道，"但我已经找到了让自己放松的方式，不会把某些事情看得太重。”
"当然，我会一直非常认真地对待赛车，但归根结底，我们都只是普通人。我觉得重要的是要发现某些事情的乐趣，特别是对自己而言好玩的事情。”
Valtteri Bottas, KICK Sauber, in the garage
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"我也有过这样的经历。我过去可能就像一个机器人，但我很高兴自己能够摆脱那种状态。我认为这是成熟和经验的结果，我花了一段时间才意识到这件事，才认识到真正的自己。”
"在职业生涯中，我曾多次遇到这种（等待新合同的）情况，所以这对我来说并不新鲜。当然，有时可能会有压力，但关键是如何处理，对我来说，目前的情况令人兴奋，没有太大压力。这不是我第一次面对这种情况。”
赛车表现不佳、未能达到预期目标，对博塔斯争取新合同毫无帮助。自去年卡塔尔大奖赛以来，他一分未得，他的职业生涯似乎与他在梅赛德斯取得的10场胜利格格不入。
尽管如此，他说围场中的人们并不需要提醒他如何驾驭方向盘，他现在的车队是延长他F1职业生涯最有可能的选择。
他补充说："我不能说我对本赛季到目前为止的表现感到满意。我们还没拿到积分，这不是我们的目标，但从我的角度来说，我觉得我并没有错失什么机会。”
"我在赛车上感觉很好，排位赛和比赛中我都表现得很出色，我充分利用了一切，但不幸的是，在这种情况下，我的表现可能并不能够体现出来。对我们来说，这是一段艰难的旅程，当然没有达到目标。”
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, leads Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44, and Alex Albon, Williams FW46
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"在这项运动中，不幸的是有些人的记忆力很差。如果你是顶级车队的车手，你所做的事情会更显眼，但这就是游戏规则。好在还是有人知道我能做什么，能给车队带来什么，以及我的水平。所以还是有人理解我，这是好事。"
在F1之外，博塔斯还有一系列商业利益让他很忙绿，但事实证明，这些副业并没有影响他在F1的本职工作。
当被问及他的生意和各种合作时，博塔斯说："很不错。我参与的所有事情，首先都是因为我的热情。对我来说，这些项目都很有趣，一切都协调地很好，不会让我分心。我可以控制我的工作量，必要的时候我可以关掉手机好几个星期。”
"主要是我和我女朋友的杜松子酒公司，此外我还参与了咖啡烘焙和葡萄酒合作项目。我喜欢与葡萄酒有关的一切，所以我在澳大利亚的时候可以从事这些工作。有些人可能会认为这会分散精力，但我觉得恰恰相反。”
"我还是我家乡芬兰曲棍球队的股东，上赛季他们在芬兰联赛中排名第二。我在这样那样的地方也有一些投资。”
Valtteri Bottas, Kick Sauber
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
当话题转到骑行——博塔斯的女友蒂芙尼·克伦威尔是一名职业自行车手，而博塔斯对此也有着极大的热情——博塔斯插话说：“我想明确，F1是我最主要的激情所在——一直是，将来也会是，但对我来说，骑自行车是逃离繁杂和忙碌世界的好方法。”
"对我来说，骑自行车与F1完全相反。我可以一个人在山里呆上几个小时，不用见任何人，只看景物，所以这样的平衡能让我保持健康。”
"我喜欢砾石自行车赛。它不像公路自行车那么严肃，整个氛围更轻松一些。我喜欢挑战自己——也许我不对劲！将来我肯定会参加更多的比赛，但这显然，日程安排会决定我能参加什么，必须要有合理的时间和精力分配。"
翻译/Chloe
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